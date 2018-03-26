Над российским рынком сгущаются тучи

Москва, 26 марта — «Вести. Экономика». Акции российских компаний в глубоком минусе. Негативный внешний фон и обострение отношений с западными странами не оставляют российскому рынку шансов. По итогам торгов индекс РТС и индекс Мосбиржи потеряли примерно по 2%. Хуже других выглядит банковский сектор. Так, бумаги ВТБ потеряли почти 4%, акции Сбербанка — более 2,5%.

В глубоком минусе и другие бумаги. Складывается ощущение, что спекулянты целенаправленно давят вниз, поскольку панических продаж мы не видим. Идет методичное сползание котировок.

Впрочем, стоит отметить, что российский рынок далеко не одинок, а главным драйвером снижения выступает рынок акций в США, который порой падает даже более динамично, чем рынок России. Несмотря на высокие цены на нефть — они держатся выше $70, никакого желания покупать пока не видно. Теоретически можно представить, что на текущем падении кто-то подбирает подешевевшие бумаги, тем более что не за горами сезон дивидендных выплат, однако существенных объемов также не видно. Негативной волной по российскому рынку прокатились сообщения о высылке дипломатов из целого ряда европейских стран и США. Вряд ли все это может настраивать на оптимистичный лад. Тем не менее это всего лишь политическая игра, которая не представляет серьезных проблем, во всяком случае пока. Нет ничего страшного и в падении стоимости акций российских компаний: экономика страны никак не связана с фондовым рынком. Можно даже попытаться найти позитивные моменты: любое падение рано или поздно заканчивается ростом. Происходит это по одной простой причине — крупные спекулянты зарабатывают деньги, и их мало волнуют геополитические проблемы. Это скорее отличный повод опустить стоимость бумаг, чтобы потом дешевле купить.