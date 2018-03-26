Рынок акций РФ и рубль снизятся на текущей неделе на нефти по $69

Аналитики инвестиционных компаний и банков ожидают на текущей рабочей неделе снижения рынка акций РФ и ослабления рубля против доллара и евро, свидетельствуют данные опроса, проведенного РИА Новости

В соответствии с консенсус-прогнозом, составленным на основе ожиданий аналитиков, индексы Мосбиржи и РТС за неделю снизятся на 0,6% и на 1%, соответственно. Цена на нефть марки Brent снизится более чем на 1 доллар, до 69 долларов за баррель, а курс евро к доллару — на 0,5 цента, до 1,23 доллара за евро. Рубль относительно доллара подешевеет на 10 копеек и на 15 копеек к евро, ожидают аналитики.

ДРАЙВЕРЫ РЫНКА

В центре внимания мировых фондовых площадок — развитие ситуации вокруг начавшейся торговой войны, отмечает Василий Карпунин из "БКС Брокер" . Рынки акций очень чутко реагируют на это событие, отражая негативные ожидания, добавляет он.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что страна вводит ввозные пошлины на сталь в 25% и на алюминий в 10%. Пошлины, по его словам, будут действовать в течение длительного периода времени. Трамп отметил, что пошлины вводятся «в защиту национальной безопасности Америки». Решение вступило в силу 23 марта. Но для Евросоюза , а также ряда других стран Белый дом приостановил действие этих пошлин до 1 мая. Также отмечалось, что до 1 мая стороны будут обсуждать альтернативные меры, гарантирующие национальную безопасность США, после чего Трамп может продлить отказ от пошлин в зависимости от статуса дискуссии.

В ответ на это Пекин призвал Вашингтон как можно скорее отменить эти пошлины, которые наносят вред как другим странам, так и самим США. Министерство коммерции Китая заявило о намерении введения ряда соответствующих контрмер в ответ на действия США, которые являются «нарушением норм ВТО и помехой нормального функционирования международной торговой системы».

Развитие ситуации с внешнеторговыми ограничениями США может стать долгосрочным фактором, ограничивающим спрос на риск, считает Владимир Евстифеев из банка «Зенит» . «Эти меры выглядят не совсем ожидаемыми, поскольку первые меры по импортным пошлинам на сталь и алюминий не были адресными и касались практически всех стран, а переход на конкретные меры для Китая чреват ввязыванием в долгосрочный внешнеторговый конфликт», — комментирует он.

Евгений Локтюхов из Промсвязьбанка отмечает, что КНР уже отреагировала достаточно резко: китайские дипломаты уже заявили, что готовы «идти до конца» в случае развязывания торговой войны. Кроме того, СМИ сообщают о подготовке ответных мер Китаем на введенные ранее США пошлины на сталь и алюминий: они включают 128 видов товаров (общий объем импорта которых составляет около 3 миллиардов долларов) и планируются ко вводу 31 марта, добавляет он. КНР, впрочем, оставил пространство для маневра в предстоящих, видимо, трудных переговорах с США, указывает аналитик.

"Тема обострения торговых отношений КНР и США, экономики которых достаточно тесно связаны, привела 23 марта к обвалу рынка акций США, а 256 марта — к падению китайского Shanghai Composite. И, как мы полагаем, продолжит давить на рынки, как минимум, до конца марта", — считает эксперт.

В то же время Евстифеев замечает, что для нефтяного рынка пока нет прямой угрозы торговой войны США-Китай, однако краткосрочно бегство в защитные активы провоцирует укрепление доллара и давит на нефтяные котировки, более долгосрочно — ухудшение внешнеторговых отношений будет замедлять рост мировой экономики.

Текущая неделя для мировых рынков будет укороченной, в страстную пятницу, 30 марта, рынки большинства католических стран будут закрыты, напоминает Роман Ткачук из «Альпари».

"Текущая неделя небогата на важные события, из макростатистики можно отметить индекс предпринимательской уверенности в России и еврозоне, динамику промпроизводства в Японии и еврозоне, розничные продажи в Японии", — комментирует перспективы Георгий Ващенко из ИК «Фридом Финанс».

ДИНАМИКА ИНДЕКСОВ

Российский рынок в плане торговых войн пока еще защищен высокими ценами на нефть, которые, по всей видимости, могут вновь заскочить чуть выше 70 долларов за баррель по марке Brent, указывает Карпунин из «БКС Брокер».

Евгения Абрамович из Dukascopy Bank SA ожидает усиления волатильности на рынке, при этом макроэкономическая статистика, которая будет публиковаться в развитых странах, перестанет оказывать поддержку котировкам акций.

По мнению Локтюхова из Промсвязьбанка, российский рынок акций, несмотря на высокие цены на нефть, смотрится коррекционно на текущую неделю из-за перспектив сохранения выражено негативных настроений на мировых фондовых рынках. Он опасается обновления минимумов марта по индексу Мосбиржи.

Поскольку все со ставками ФРС ЦБ РФ разрешилось более-менее благополучно, можно ожидать возобновления притока средств на российский рынок ценных бумаг, полагает Алексей Скабалланович из АО «Регион ЭсМ». Этому также будет способствовать продолжающийся рост цен на нефть, что позволяет легко сводить бюджет и надеяться на дальнейшее укрепление курса рубля и российской экономики в целом, добавляет он.

"Торговая динамика будет определяться в основном внешним фоном, который сейчас умеренно негативен, но я ожидаю, что первый квартал российский рынок завершит в позитивном ключе. Ориентир по индексу Мосбиржи: 2300 пунктов. И, хотя снижение ключевой ставки (ЦБ РФ 23 марта с 7,5% до 7,25% — ред.), является сигналом керри-трейдерам о том, что пора задумываться о сворачивании операций и продаже рублевых инструментов, не все так плохо. На фоне повышения рейтинга до инвестиционного уровня на смену спекулянтам могут прийти долгосрочные портфельные инвесторы, а снижение ставки они воспринимают как признак нормализации ситуации в экономике", — комментирует положение Ващенко из ИК «Фридом Финанс».

РУБЛЬ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

Стратегия carry trade в пользу рубля будет становиться менее доходной, отметил Виктор Веселов из банка «Глобэкс» . Инвесторов в рамках carry trade привлекает разность ставок долговых инструментов на фоне умеренно жесткой денежно-кредитной политики ЦБ РФ и относительно мягкой ДКП регуляторов развитых экономик. Они продают валюту за рубли и покупают высокодоходные рублевые инструменты, поддерживая приток валюты в Россию.

Пока нет прямой угрозы торговой войны США-Китай, однако краткосрочно бегство в защитные активы провоцирует укрепление доллара, считает Владимир Евстифеев из банка «Зенит».

Укрепления рубля ожидать не стоит — на российскую валюту давит геополитический фактор, говорит Роман Ткачук из компании «Альпари».

ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ

В текущей ситуации в первую очередь стоит выделить акции нефтегазового сектора на фоне более внушительной динамики цен на нефть над темпами укрепления рубля, рекомендует Карпунин из «БКС Брокер». Такие истории как "Лукойл" или "Роснефть" могут показать опережающую динамику, полагает он.

Скабалланович из АО «Регион ЭсМ» считает, что на текущей неделе наиболее вероятна положительная динамика на глобальных рынках, в том числе и на российском. На этом фоне наиболее привлекательно будут выглядеть акции нефтяных компаний и звезда несырьевого сектора — Сбербанк , уверен эксперт.

По мнению Локтюхова из Промсвязьбанка, наиболее интересными, в первую очередь, являются парные идеи (в частности, покупка ВТБ с одновременной продажей акций Сбербанка), либо «идейные» бумаги за пределами «голубых фишек».

"В частности, тактически мы выделяем "Алросу" и производителей драгметаллов: в условиях повышенной нервозности инвесторов при высоких инфляционных ожиданиях стоимость золота и серебра вполне может пойти вверх, кроме того данные бумаги способны привлечь спрос в случае возможного усиления давления на валюты развивающихся стран", — рекомендует он.

Лидерами роста, на взгляд Ващенко из ИК «Фридом Финанс», будут бумаги сырьевого сектора, поводом является рост цены на нефть, которая вновь пытается закрепиться вблизи отметки 70 долларов за баррель. А аутсайдерами видятся бумаги финансового сектора, что обусловлено в первую очередь техническими факторами, добавляет аналитик.