Ещё
Банкам предложили использовать кассовый метод при определении процентов по кредитам застройщикам
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Банкам предложили использовать кассовый метод при определении процентов по кредитам застройщикам 

Парламентская газета 43 минуты назад
Фото: Парламентская газета
Банкам предложили дать право определять даты получения дохода по кассовому методу в отношении процентов по доходам с целевых кредитов застройщикам в соответствии с Федеральным законом о долевом строительстве.
Соответствующая инициатива, разработанная специалистами Минстроя, предлагает внести изменения в главу 25 второй части Налогового кодекса.
Предложение, по версии авторов, поможет оптимизировать издержки банков по налоговому администрированию доходов с указанных типов кредита, а также оптимизировать налоговую нагрузку по названным доходам, так как изменения позволят нести расходы по уплате налога на прибыль только после фактического получения дохода.
Этому, как считают в Минстрое, поможет применение кассового метода определения процентов по доходам с кредитов застройщикам.
Парламентская газета: последние новости
Германия выдала все разрешения на строительство «Северного потока-2» США объявляют войну Китаю Польша выбрала роль противника России, заявил сенатор
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Первая отставка произошла в Кемерово405
Названо окончательное число погибших в Кемерово469
«Поджигатель» ТЦ обратился к жителям Кемерово135
Тулеев не мог встать на встрече с Путиным1073
Умер Виктор Калашников10
Видео
08:12
Число пострадавших в Кемерово увеличилось до 76 человек
Происшествия
01:51
«Они спасали детей в Кемерово»
Пожары Происшествия
00:29
Савченко опубликовала «предвыборный» ролик
В мире Конфликты
05:29
Россия готова развивать отношения со всеми странами
Политика Европа
02:30
Москва ожидает от Лондона взаимодействия с СК РФ
Политика Европа
05:11
МИД РФ высказался о визите Ким Чен Ына в Пекин
Политика Азия
04:19
Проведение саммита России и КНДР пока не планируется
Политика Азия
03:26
Высылка Киевом дипломатов РФ не останется без ответа
Политика Конфликты
05:05
СК возбудил дело против украинского пранкера
Происшествия Криминал
00:54
На «Площади революции» отреставрируют скульптуры
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение