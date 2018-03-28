Банкам предложили использовать кассовый метод при определении процентов по кредитам застройщикам

Банкам предложили дать право определять даты получения дохода по кассовому методу в отношении процентов по доходам с целевых кредитов застройщикам в соответствии с Федеральным законом о долевом строительстве.

Соответствующая инициатива, разработанная специалистами Минстроя , предлагает внести изменения в главу 25 второй части Налогового кодекса.

Предложение, по версии авторов, поможет оптимизировать издержки банков по налоговому администрированию доходов с указанных типов кредита, а также оптимизировать налоговую нагрузку по названным доходам, так как изменения позволят нести расходы по уплате налога на прибыль только после фактического получения дохода.

Этому, как считают в Минстрое, поможет применение кассового метода определения процентов по доходам с кредитов застройщикам.