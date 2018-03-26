Перечисления гастарбайтеров из Польши составили 4% ВВП Украины

«В 2016 году, по подсчетам, украинцы, работающие в Польше, прислали в Украину около 8 млрд злотых. В 2017 году — более 12 млрд злотых. Это равняется 3 или 4% ВВП Украины. Это огромная сумма денег — значит, огромное количество людей с украинской стороны занимаются деятельностью в нашей экономике», — цитирует УНИАН Цихоцкого.

Замминистра сообщил, что в Польше сейчас более одного миллиона граждан Украины работают или учатся. По его словам, в сфере трудовой миграции необходимы позитивные изменения.

«Ради их прав, трудовых прав, но и для нашей пенсионной системы, системы здравоохранения, желательно более широкое регулирование ситуации. Но это зависит от министерств труда и социальной безопасности», — сказал Цихоцкий.

Он отметил, что необходимо установить рамки, так как «это ответственность для обоих государств».

Ранее сообщалось, что эксперты считают усиленную трудовую миграцию украинцев из страны в Европу угрозой для экономики Украины.