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Андрей Новак: Украинское правительство не делало ничего для импортозамещения товаров из России
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Андрей Новак: Украинское правительство не делало ничего для импортозамещения товаров из России 

Украина.ру 57 минут назад
Фото: Украина.ру
«Мы де-факто вступили в президентскую избирательную кампанию. И минимум раз в неделю должны ожидать разные популистские заявления и действия. Этот пиар по разрыву экономических связей с Россией рассчитан на тех избирателей, которые очень чувствительно реагируют на продолжение торговли с РФ. Но факт остается фактом: за 2017 год украинский экспорт в Россию вырос на 10%, а импорт из России в Украину вырос на 40%. Между Украиной и Россией есть взаимный критический импорт, без которого обе страны не могут обойтись», — сообщил экономист.
Он уточнил, что критичным продуктом для россиян являются украинские авиадвигатели, электроника и аграрная продукция (которая через Беларусь и Казахстан заходит в РФ). А для украинцев — российские газ, нефтепродукты, уголь и ядерное топливо, обеспечивающие работу АЭС Украины.
Ни предыдущий, ни действующий Кабмин ничего не делали для импортозамещения этих российских товаров.
«Поэтому после очень глубокого проседания в 2014-2015 и в первой половине 2016 года, началось природное восстановление украинско-российской торговли. Я так понимаю, что в 2017 году большинство украинских компаний оставило эту игру с так называемым «реверсом» российского газа якобы из Европы. И статистика сразу же подняла на 40% импорт из России. А та, по факту, сегодня не может заместить украинскую ГТС», — резюмировал аналитик.
21 марта правительство Украины прекратило действие программы экономического сотрудничества с Россией. Соответствующее решение принято на сегодняшнем заседании кабинета министров.
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