Украина повысит пошлины на ввоз селитры из России 

Министерство экономического развития и торговли (МЭРТ) Украины заявило, что повысит антидемпинговые пошлины на ввоз аммиачной селитры (нитрата аммония) из России. Для продукции предприятия «Дорогобуж» пошлина составит 29,25 процента, для всех остальных российских производителей — 42,96 процента.
Решение вступит в силу со дня опубликования в газете правительства Украины «Урядовый курьер».
Аммиачная селитра занимает более 40 процентов рынка азотных удобрений на Украине.
За последние годы Украина, потеряв к 2015 году все собственное производство аммиачной селитры, стала наращивать импорт, в первую очередь из России. Так, в 2017 году было ввезено около 1 миллиона тонн этого удобрения, и большая часть из этого количества была доставлена из России. Другие поставщики — Узбекистан, Казахстан, Грузия, Турция, Болгария. В дальнейшем Киев намерен увеличивать закупки нитрата аммония в Болгарии и Литве.