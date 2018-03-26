В Выборге не отключат тепло, несмотря на огромные долги

При ограничении поставок газа, котельные Выборга перейдут на использование резервного топлива. Об этом редакции ivbg.ru рассказали в пресс-службе «УК по ЖКХ».

Ранее ivbg.ru рассказывал о том, как выборгский рынок услуг ЖКХ погряз в долгах недобросовестных ТСЖ, деятельность которых ставит под удар рядовых жителей города. Схемы фактической кражи денег у обычных граждан предельно просты и известны.