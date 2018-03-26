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Украина повысит антидемпинговые пошлины на импорт аммиачной селитры из РФ
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Украина повысит антидемпинговые пошлины на импорт аммиачной селитры из РФ 

Прайм 50 минут назад
Украина намерена повысить антидемпинговые пошлины на импорт аммиачной селитры из РФ до 29,25% для предприятия «Дорогобуж» и до 42,96% для остальных экспортеров из РФ, сообщает в понедельник министерство экономического развития и торговли (МЭРТ) страны.
"Межведомственная комиссия по международной торговле 26 марта 2018 года приняла решение о расширении действия антидемпинговых мер на импорт в Украину нитрата аммония (аммиачной селитры) происхождением из Российской Федерации. Отныне антидемпинговая пошлина для ОАО «Дорогобуж» составит 29,25%, для других экспортеров и в целом для Российской Федерации — 42,96%", — говорится в сообщении ведомства.
Решение комиссии вступит в силу со дня его опубликования в официальной правительственной газете «Урядовый курьер».
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