Украина повысит антидемпинговые пошлины на импорт аммиачной селитры из РФ

"Межведомственная комиссия по международной торговле 26 марта 2018 года приняла решение о расширении действия антидемпинговых мер на импорт в Украину нитрата аммония (аммиачной селитры) происхождением из Российской Федерации. Отныне антидемпинговая пошлина для ОАО «Дорогобуж» составит 29,25%, для других экспортеров и в целом для Российской Федерации — 42,96%", — говорится в сообщении ведомства.

Решение комиссии вступит в силу со дня его опубликования в официальной правительственной газете «Урядовый курьер».