Цены в ЕС в феврале выросли на 0,1%, в РФ — на 0,2%

Москва , 26 марта — «Вести. Экономика». В Европе за февраль больше всего цены выросли в Бельгии (1,6%), Китае Люксембурге , на Кипре , подсчитал Росстат

России в феврале 2018 г. по сравнению с предыдущим месяцем потребительские цены выросли на 0,2% (в среднем по странам Европейского союза — на 0,1%), с начала текущего года — на 0,5% (в среднем по ЕС цены снизились на 0,5%).

В феврале текущего года среди рассматриваемых стран наибольший прирост потребительских цен по сравнению с предыдущим месяцем был отмечен в Бельгии (1,6%), Китае, Люксембурге, на Кипре (1,2%); по сравнению с декабрем 2017мг. ­— Украине Армении (по 2,4%), в Китае (1,9%).

В отдельных государствах наблюдалось снижение потребительских цен. Наиболее заметно цены снизились относительно предыдущего месяца в Португалии Италии , Армении (на 0,5-0,6%), за период с начала 2018г. — в Италии (на 2,0%), Португалии (на 1,8%), Испании (на 1,3%).

По сравнению с предыдущим месяцем в ЕС отмечалось снижение потребительских цен на большинство наблюдаемых групп продуктов питания. Прирост цен в среднем по ЕС наблюдался только на фрукты.

Среди стран Европейского союза увеличение потребительских цен на фрукты было наиболее существенным в Словении (на 6,9%), Хорватии (на 5,7%), Эстонии (на 5,0%).

В России в феврале 2018г. наибольший прирост цен отмечался на овощи — 3,2% (в среднем по ЕС цены снизились на 0,9%). Фрукты стали дороже на 2,5% (в странах ЕС — в среднем на 1,6%).

Цены на рыбу и морепродукты выросли на 0,3% (в среднем по странам ЕС они снизились на 1,4%); на молочные изделия, сыры и яйца — на 0,2% (в ЕС — снизились на 0,1%); на масла и жиры — на 0,1%; на сахар, джем, мед, шоколад и конфеты — остались на уровне предыдущего месяца (в среднем по ЕС цены на масла и жиры снизились на 1,4%, на сахар, джем, мед, шоколад и конфеты — на 0,4%).

В России мясо и мясопродукты стали дешевле на 0,2%, хлебобулочные изделия и крупы — на 0,1% (в ЕС цены на данные группы товаров остались на уровне предыдущего месяца).

За период с начала 2018г. в ЕС потребительские цены среди наблюдаемых групп продуктов питания более всего возросли на фрукты и овощи.

Среди стран ЕС фрукты существеннее всего подорожали в Словакии (на 13,9%), Польше (на 9,6%), Словении (на 9,3%), овощи — в Венгрии (на 12,3%) и Болгарии (на 7,0%).

Вместе с тем в большинстве государств ЕС за этот период подешевели масла и жиры.

В России в феврале по сравнению с декабрем 2017г. существенный прирост цен отмечался на овощи — 8,3% (в среднем по странам ЕС — 1,5%), фрукты — 4,8% (в ЕС — 2,1%).

Цены на рыбу и морепродукты выросли на 0,6% (в среднем по странам ЕС — на 0,4%); на молочные изделия, сыры и яйца — на 0,4% (в ЕС — на 0,1%); на масла и жиры — на 0,2% (в ЕС — снизились на 1,5%).

Цены на хлебобулочные изделия и крупы остались на прежнем уровне (в ЕС — выросли на 0,1%).

Цены на мясо и мясопродукты снизились на 0,3% (в ЕС — на 0,1%), сахар, джем, мед, шоколад и конфеты — на 0,1% (в среднем по странам Европейского Союза цены на данную группу товаров выросли на 0,5%).