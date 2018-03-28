Кто должен отчитаться о доходах за прошлый год

Ежегодно россияне обязаны отчитываться о подобных доходах, полученных помимо зарплаты, подавая в налоговые органы декларации по форме 3-НДФЛ. В этом году, как рассказали "Российской газете" в Федеральной налоговой службе, декларационная кампания завершается 3 мая.

Кто должен подать декларацию по форме 3-НДФЛ?

— Те, кто в прошлом году продали недвижимое имущество (квартиру, дом, дачу), которое было в их собственности менее минимального срока владения имуществом (5 лет, в некоторых случаях 3 года). Налог платить не придется, если человек продает квартиру дешевле (или равную по стоимости), чем купил. В таком случае применяется вычет в размере произведенных расходов.

Те, кто продал свой автомобиль или иное транспортное средство (например катер), находившееся в собственности менее трех лет. При продаже такого имущества налоговый вычет составляет 250 тысяч рублей. То есть доход от его продажи можно уменьшить на эту сумму.

Те, кто получил доход от пользования авторскими правами. Может выплачиваться правопреемникам (наследникам) авторов произведений литературы, науки, искусств.

Те, кто сдавал в аренду недвижимость.

Те, кто выиграл в азартные игры (казино).

Те, кто получил проценты, дивиденды от индивидуальных российских предприятий и иностранных организаций, имеющих подразделение в РФ , налог с которых не был удержан при выплате.

Те, кто получил в дар дом, машину, акции, пай в земельном наделе, долю в жилье не от близкого родственника. Под близкими родственниками Семейный кодекс понимает мать, отца, супругу или супруга, брата, сестру, дочь, сына. Если дорогой подарок достается от них, то оформляется договор дарения, и платить ничего не надо. Если же недвижимость и другие ценные подарки достаются от двоюродных и троюродных братьев и сестер, племянников или внучатых племянников, тестя или тещи, двоюродных бабушек и дедушек, то налог составит 13 процентов от общей стоимости подарка.

Те, кто занимался частной практикой (например репетиторством), оказывал юридические и нотариальные услуги.

С какого дохода налог не взимается и подавать декларацию не нужно?

— Полный список доходов, с которых не надо уплачивать подоходный налог

и получение которых не требует заполнения декларации 3-НДФЛ, указан в статье 217 НК РФ. Приведем некоторые из них:

— стипендии;

— вознаграждение донорам, сдавшим кровь, материнское молоко;

— гранты, полученные представителями науки, образования, искусства и культуры;

— алименты;

— наследство (кроме авторских прав);

— призовые вознаграждения спортсменов;

— материнский капитал;

выплаты, полученные из бюджета на приобретение, строительство жилья или на оплату процентов по ипотечному кредитованию;

подарки, призы, выигрыши стоимостью менее 4 тысяч рублей.

Как проще всего заполнить и передать декларацию?

— В ФНС напоминают, что при заполнении декларации по форме 3-НДФЛ следует учитывать изменения, которые были внесены в нее в этом году. Декларацию можно скачать и заполнить на сайте ведомства (через «личный кабинет») или забрать бланк в налоговой инспекции.

Есть несколько способов подачи деклараций: через «личный кабинет», лично в налоговой инспекции или обычной почтой. В Москве декларации принимают через МФЦ, но лишь в некоторых инспекциях в качестве эксперимента.

При этом стоит помнить, что направление декларации не означает, что человек должен тут же заплатить налог. Для уплаты исчисленного НДФЛ предусмотрен свой срок — не позднее 15 июля года, следующего за отчетным. Но так как в нынешнем году 15 июля приходится на воскресенье, то заплатить налоги можно до 16 июля включительно.

Налоговые вычеты

На налоговые вычеты имеет право каждый налогоплательщик, являющийся налоговым резидентом РФ и имеющий постоянный источник дохода, с которого уплачивается налог. Вычет — это сумма, которая уменьшает размер дохода (налогооблагаемую базу), с которого уплачивается налог. В некоторых случаях

получение вычета реализуется путем возврата части ранее уплаченного НДФЛ, например, в связи с покупкой квартиры, расходами на лечение, обучение и т.д.

Стандартные налоговые вычеты

Их несколько. Самый популярный — вычет на детей. Чтобы понять механизм его действия, в налоговой службе предложили следующий пример.

У Е. В. Матвеевой четверо детей 16, 15, 8 и 5 лет, ее зарплата составляет 40 тысяч рублей. Матвеева подала письменное заявление на имя работодателя на получение стандартного налогового вычета на всех детей: на содержание первого и второго ребенка — по 1400 рублей, третьего и четвертого — 3000 рублей в месяц. Таким образом, общая сумма налогового вычета составила 8800 рублей в месяц.

Самые востребованные сегодня у россиян вычеты — на обучение и лечение

Эта сумма будет вычитаться из налогооблагаемого дохода Матвеевой до августа включительно, поскольку именно в этом месяце налогооблагаемый доход с начала года достигнет порога 350 000 рублей, после которого налоговый вычет уже не предоставляется.

Социальные вычеты

Самые востребованные — на обучение и лечение. Вычет по расходам на обучение предоставляется только при наличии у образовательного учреждения лицензии. Вычет можно получить по расходам на обучение не только в вузе, но и в других образовательных учреждениях, в том числе: в детских садах, школах, в учреждениях дополнительного образования взрослых (например, курсы повышения квалификации, учебные центры службы занятости, автошколы, центры изучения иностранных языков и т.п.), в учреждениях дополнительного образования детей (например, детские школы искусств, музыкальные школы, детско-юношеские спортивные школы и т.п.). Максимальная сумма расходов на обучение собственных или подопечных детей, учитываемых при исчислении вычета, составляет 50 тысяч рублей. Соответственно, с этой суммы можно вернуть 6,5 тысячи рублей.

Вычет по расходам на лечение и приобретение медикаментов предоставляется налогоплательщику, оплатившему за счет собственных средств услуги по своему лечению, а также лечению близких родственников. Максимальная сумма расходов на лечение и приобретение медикаментов составляет 120 тысяч рублей. На руки, таким образом, можно получить 15 600 рублей.

Имущественные вычеты

Такой вычет предоставляется на новое строительство или приобретение уже построенного объекта жилой недвижимости, земельных участков, а также на погашение процентов по кредитам, полученным в банках для покупки недвижимости.

Максимальная сумма расходов, потраченных на жилье и землю, с которой будет исчисляться вычет, составляет 2 миллиона рублей. А если использовалась ипотека, то 3 миллиона. Соответственно, в первом случае можно вернуть 260 тысяч, во втором — 390 тысяч рублей.

По общему правилу налоговые вычеты предоставляются по окончании календарного года налоговой инспекцией по месту жительства физического лица при подаче им налоговой декларации по форме 3-НДФЛ с приложением к ней необходимого комплекта документов и заявления на возврат налога. Вместе с тем некоторые виды вычетов могут быть предоставлены и работодателем при обращении к нему до окончания года.