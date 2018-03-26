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Госдолг Украины обновил рекорд
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Госдолг Украины обновил рекорд 

Lenta.ru 45 минут назад
Фото: Reuters
Госдолг Украины в феврале 2018 года вырос на 0,65 миллиарда долларов, до 76,76 миллиарда. Об этом сообщается в материалах Минфина страны.
Обязательства в национальной валюте сократились на 63,2 миллиарда гривен, до двух триллионов гривен. Сокращение произошло за счет разницы курсов валют на конец февраля в сравнении с январем, а также за счет погашения долга перед Международным валютным фондом по программе stand-by 2014 года, отметили в Минфине.
В феврале премьер-министр страны Владимир Гройсман заявил, что Украине приходится ежегодно выплачивать около пяти миллиардов долларов на обслуживание внешнего долга, а вся тяжесть ноши ложится на украинские семьи.
В 2018 году Украине предстоит выплатить по внешним обязательствам 7,4 миллиарда долларов, а до 2020 года — 16 миллиардов долларов. В прошлом году долги страны в долларовом выражении выросли на 7,5 процента, до 76,3 миллиарда долларов (с учетом гарантированных государством займов) и составили около 75 процентов ВВП.
В январе госдолг Украины составил до 76,11 миллиарда долларов. В конце 2017 года — 65 миллиардов долларов.
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