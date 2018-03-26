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ЦБ РФ продолжит смягчать денежно-кредитную политику на ближайших заседаниях, — Евгений Жорнист, портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал»
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ЦБ РФ продолжит смягчать денежно-кредитную политику на ближайших заседаниях, — Евгений Жорнист, портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» 

Прайм 1 час назад
Фото: Прайм
Кроме того, относительно прогноза членов Комиссии по открытым рынкам, предполагающим сильное повышение ставок в ближайшие три года, глава ФРС выразился довольно пренебрежительно, указав на то, что он не несет большого смысла. Замечание вполне здравое: если сравнить такие же прогнозы 2–3-летней давности с текущей ситуацией, то между ними находится очень мало общего, начиная с безработицы и заканчивая ставками.
Если бы не новости по поводу новых претензий США к своим торговым партнерам, то заявления ФРС могли бы сформировать полноценный разворот на рынке еврооблигаций. Но в результате мы получили уход от рисковых активов и расширение спредов.
Российский ЦБ РФ также в ходе своего заседания не преподнес рынку сюрпризов. Ставка была снижена на 0,25 п.п., что достаточно скромно при годовой инфляции 2,2% и текущем уровне ключевой ставки 7,25. Впрочем, комментарии к решению были достаточно мягкими, и, с высокой вероятностью, ЦБ РФ продолжит смягчать денежно-кредитную политику на ближайших заседаниях.
Впрочем, ЦБ РФ также обозначил и риски для дальнейшего смягчения ставок. Главный из них — ускорение роста реальных заработных плат (+9,7 в феврале и, по уточненным данным, +11,3% в январе), которое может создать дополнительное инфляционное давление в экономике. Но пока это не выражается в ускорении роста розничных продаж (рост в феврале +1,8% при ожиданиях +3,0%), а значит, и не создает давления на цены. Кроме того, если наблюдаемый сильный рост заработных плат — это результат «обеления» экономики, то он и не должен оказывать давления на потребительские цены.
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