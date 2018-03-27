Дворкович рассказал о росте НДФЛ: чем он обернется для россиян

Стало известно, что старое правительство готовит для нового политику повышения налогов. Ее визитной карточкой, судя по утечкам из властных коридоров, станет рост налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с 13 до 15%. Информацию косвенно подтвердил вице-премьер Аркадий Дворкович, публично заявивший, что к каким-то «драматическим» последствиям подобное увеличение ставки не приведет.

Рядовых налогоплательщиков новость, конечно, не порадует. Налоги, впрочем, не любит никто и нигде. Но то, как делается российская налоговая политика, вызывает не просто огорчение тем, что пустеет кошелек, она в принципе начинается не с того конца.

Обсуждающиеся в верхах фискальные новации ростом подоходного налога не ограничиваются. Обсуждается все: повышение НДС до 22%, появление параллельно с НДС еще и торгового сбора — аналога налога с продаж, отмена льгот по НДС для социальных товаров. Достанется всем, но главная мишень — население. Если рост НДС — это всего лишь «компенсация» снижению социальных платежей, то рост НДФЛ, введение торгового сбора и рост цен на социальные товары в связи с отменой налоговых льгот — прямой удар по нашему карману.

Единственная оговорка — введение необлагаемого минимума доходов, с которых подоходный налог не взимается, НДФЛ становится двухступенчатым: 0 и 15%.

Все это пока только обсуждается. Но вот характерный комментарий Аркадия Дворковича: «Одна из тем, которая обсуждалась, — это небольшое увеличение подоходного налога с одновременным увеличением необлагаемого минимума, то есть снижение налогообложения людей с низкими доходами. Число 13% — тоже не фетиш, оно ничем не отличается от 14% и 15%, это просто одно из возможных чисел. Повторяю: если будет понимание справедливости новых подходов по сравнению с нынешним, это будет консенсус в обществе, тогда это действительно имеет смысл. Ничего страшного я в этом не вижу. Мы жили с тринадцатипроцентным налогом достаточно долго, и если дополнительные два процентных пункта будут направляться, например, на здравоохранение, это точно будет в плюс».

Первое, что сказал вице-премьер: главное в повышении подоходного налога — это его снижение. Вот она — сила диалектики! Правда, речь идет только о тех, кто получает минимальные доходы (идет ли речь о прожиточном минимуме, приравненном к МРОТ, или будет названа иная величина, пока неясно). Второе: он призывает не делать из ставки налога фетиш. Для него нет разницы между 13, 14 или 15%. На афоризм Марии-Антуанетты еще не тянет, но ориентир именно королевский: «У них нет хлеба, пусть едят пирожные!» Третье и, пожалуй, главное: «Если дополнительные 2% будут направляться, например, на здравоохранение, это точно будет в плюс». Ключевое слово «например».

Суть в том, что налоги — не цель, а средство. Из чего следует: чтобы их поменять, сначала надо четко указать, для чего это делается, на что конкретно пойдут собранные средства. Необходим и контроль за тем, что деньги идут туда, куда было обещано. Только так достигается «консенсус в обществе», упомянутый Дворковичем.

А что у нас? Экономическая стратегия в тумане. Можно сколько угодно ссылаться на предвыборное Послание Владимира Путина , но в нем нет (жанр не тот!) четкой увязки целей и средств. Нужна именно программа: вот цели, сроки их достижения, вот откуда берутся средства под каждую цель и вот те, кто за выполнение каждого целевого раздела программы отвечает.

Нам говорят, что такие указы готовятся. Но тогда надо, во-первых, параллельно, а лучше на одной и той же «кухне» готовить эти указы и законопроекты, меняющие налоги, если это признано необходимым. Во-вторых, не надо темнить. Совсем наоборот. Необходима прозрачность: например, изложить в Думе на правительственном часе программу вместе с основным содержанием необходимых документов, которые потом предстоит обсудить депутатам. Тогда не будет снижающих оговорок о том, что средства от повышения подоходного налога пойдут, «например», на здравоохранение. Должна быть ясность с тем, каково разделение труда в достижении целей, поставленных перед здравоохранением, между центром и регионами (НДФЛ поступает в региональные бюджеты), на что, кроме регионального здравоохранения, пойдут средства от НДФЛ. И Дума при этом должна быть не двоечником на уроке, мечтающим о звонке, а важнейшим инструментом достижения того самого «общественного консенсуса».