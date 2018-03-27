Дворкович рассказал о росте НДФЛ: чем он обернется для россиян 

Аркадий — два процента
Стало известно, что старое правительство готовит для нового политику повышения налогов. Ее визитной карточкой, судя по утечкам из властных коридоров, станет рост налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с 13 до 15%. Информацию косвенно подтвердил вице-премьер Аркадий Дворкович, публично заявивший, что к каким-то «драматическим» последствиям подобное увеличение ставки не приведет.
Рядовых налогоплательщиков новость, конечно, не порадует. Налоги, впрочем, не любит никто и нигде. Но то, как делается российская налоговая политика, вызывает не просто огорчение тем, что пустеет кошелек, она в принципе начинается не с того конца.
Обсуждающиеся в верхах фискальные новации ростом подоходного налога не ограничиваются. Обсуждается все: повышение НДС до 22%, появление параллельно с НДС еще и торгового сбора — аналога налога с продаж, отмена льгот по НДС для социальных товаров. Достанется всем, но главная мишень — население. Если рост НДС — это всего лишь «компенсация» снижению социальных платежей, то рост НДФЛ, введение торгового сбора и рост цен на социальные товары в связи с отменой налоговых льгот — прямой удар по нашему карману.
Единственная оговорка — введение необлагаемого минимума доходов, с которых подоходный налог не взимается, НДФЛ становится двухступенчатым: 0 и 15%.
Все это пока только обсуждается. Но вот характерный комментарий Аркадия Дворковича: «Одна из тем, которая обсуждалась, — это небольшое увеличение подоходного налога с одновременным увеличением необлагаемого минимума, то есть снижение налогообложения людей с низкими доходами. Число 13% — тоже не фетиш, оно ничем не отличается от 14% и 15%, это просто одно из возможных чисел. Повторяю: если будет понимание справедливости новых подходов по сравнению с нынешним, это будет консенсус в обществе, тогда это действительно имеет смысл. Ничего страшного я в этом не вижу. Мы жили с тринадцатипроцентным налогом достаточно долго, и если дополнительные два процентных пункта будут направляться, например, на здравоохранение, это точно будет в плюс».
Первое, что сказал вице-премьер: главное в повышении подоходного налога — это его снижение. Вот она — сила диалектики! Правда, речь идет только о тех, кто получает минимальные доходы (идет ли речь о прожиточном минимуме, приравненном к МРОТ, или будет названа иная величина, пока неясно). Второе: он призывает не делать из ставки налога фетиш. Для него нет разницы между 13, 14 или 15%. На афоризм Марии-Антуанетты еще не тянет, но ориентир именно королевский: «У них нет хлеба, пусть едят пирожные!» Третье и, пожалуй, главное: «Если дополнительные 2% будут направляться, например, на здравоохранение, это точно будет в плюс». Ключевое слово «например».
Суть в том, что налоги — не цель, а средство. Из чего следует: чтобы их поменять, сначала надо четко указать, для чего это делается, на что конкретно пойдут собранные средства. Необходим и контроль за тем, что деньги идут туда, куда было обещано. Только так достигается «консенсус в обществе», упомянутый Дворковичем.
А что у нас? Экономическая стратегия в тумане. Можно сколько угодно ссылаться на предвыборное Послание Владимира Путина, но в нем нет (жанр не тот!) четкой увязки целей и средств. Нужна именно программа: вот цели, сроки их достижения, вот откуда берутся средства под каждую цель и вот те, кто за выполнение каждого целевого раздела программы отвечает.
Нам говорят, что такие указы готовятся. Но тогда надо, во-первых, параллельно, а лучше на одной и той же «кухне» готовить эти указы и законопроекты, меняющие налоги, если это признано необходимым. Во-вторых, не надо темнить. Совсем наоборот. Необходима прозрачность: например, изложить в Думе на правительственном часе программу вместе с основным содержанием необходимых документов, которые потом предстоит обсудить депутатам. Тогда не будет снижающих оговорок о том, что средства от повышения подоходного налога пойдут, «например», на здравоохранение. Должна быть ясность с тем, каково разделение труда в достижении целей, поставленных перед здравоохранением, между центром и регионами (НДФЛ поступает в региональные бюджеты), на что, кроме регионального здравоохранения, пойдут средства от НДФЛ. И Дума при этом должна быть не двоечником на уроке, мечтающим о звонке, а важнейшим инструментом достижения того самого «общественного консенсуса».
Получится ли все именно так? Вряд ли. Но и с повышением подоходного налога не все ясно. Еще месяц назад против решительно выступал не кто-нибудь, а министр финансов Антон Силуанов: «Я противник изменения ставки НДФЛ. Есть различные подходы: сделать ее прогрессивной, увеличить ставку, сделать прогрессию вместе с необлагаемым минимумом. Мне кажется, не надо трогать налог, который нормально работает». Что говорил Силуанов на последних налоговых обсуждениях, неизвестно. Может быть, молча ждал указаний.