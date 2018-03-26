Россельхознадзор вернул в Белоруссию 10 автомобилей с сыроподобными продуктами

Россельхознадзор вернул в Белоруссию более 10 автомобилей, которые перевозили сыроподобные продукты, состоящие как из молочных, так и из растительных жиров. Как заявил руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт на Всероссийском съезде производителей и переработчиков молока в Москве , это были продукты неизвестного происхождения, а, скорее всего, украинского, передает «Интерфакс»

По его словам, после усиления контроля поставки из Белоруссии сыроподобных продуктов, якобы произведенных в Турции Аргентине и других странах, резко сократились. «И возник поток белорусских сырных продуктов. Однако когда мы проверили, какие белорусские предприятия производят эту продукцию, оказалось, что в реестре Таможенного союза они значатся как предприятия по хранению и реализации продукции, но не по производству, — сообщил глава Россельхознадзора. — Это говорит о том, что украинская сыроподобная продукция как поставлялась в РФ совершенно беспрецедентно, совершенно открыто, так и поставляется, а в Белоруссии она переделывалась в любую: хотите в турецкую, иранскую, гонконгскую, аргентинскую и так далее».

Россельхознадзор ранее направлял в ряд стран запросы на подтверждение поставок сыроподобной продукции в РФ, но получил ответы, что таких поставок не было. Как считает Данкверт, ввоз этой продукции «нарушает рынок». Именно с нерегулируемыми поставками сыроподобных изделий в Россельхознадзоре связывают «провал» цен на молоко в этом году.

Как считает Данкверт, Россельхознадзор может за месяц навести порядок на рынке при условии включения сыроподобных продуктов в перечень продуктов, подлежащих ветконтролю, поскольку в них, помимо растительного, содержится молочный жир.