У Украины заканчивается газ

Холодная весна лишила Украину запасов газа, пишет Ytro.ru. В хранилищах страны сейчас находится лишь 8,35 млрд кубометров газа, что на 0,9% меньше, чем в 2016 году, и на 9% меньше, чем в 2017 году.
Март оказался настолько холодным, что украинские газовики использовали 1,9 млрд кубометров, по 81,25 млн кубометров ежедневно.
В феврале компания «Нафтогаз» заявляла, что в хранилищах имеется более 12 млрд кубометров топлива, и его хватит до конца холодов при условии, что весна будет ранней. На сегодняшний день наполняемость украинских газовых хранилищ близка к историческому минимуму, который был установлен в 2013 году — 6 млрд кубометров на конец сезона холодов.
1 марта российский газовый концерн «Газпром» отказался поставлять голубое топливо Украине и объявил о немедленном расторжении всех действующих контрактов из-за несправедливого, по мнению концерна, решения Стокгольмского арбитража. Согласно ему, «Газпром» обязан доплатить «Нафтогазу» $4,63 млрд за недопоставку оговоренных объемов газа для транзита. С учетом ранее присужденной в пользу «Газпрома» суммы по контракту на поставку «Газпром» должен заплатить «Нафтогазу» $2,56 млрд