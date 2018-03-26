Риск быстрого повышения ставки ФРС понизился, — Артем Копылов, аналитик УК «Альфа-Капитал»

Это произошло после того, как на встрече президента Трампа и кронпринца Саудовской Аравии прозвучала мысль о новых санкциях в отношении Ирана . Также на рост нефтяных цен повлияло заявление Саудовской Аравии о возможном сокращении добычи нефти в 2019 году.

Несмотря на эти события, мы все же видим в таком резком движении цен большую спекулятивную составляющую. Количество активных буровых в США увеличилось на 4 единицы — до 804 единиц, а производство нефти обновило рекорд, достигнув 10,407 млн баррелей в сутки. К тому же сланцевые компании начали впервые за три года выплачивать дивиденды, и это говорит о том, что текущие цены на нефть для них более чем комфортны.

С понедельника, 26 марта, на Шанхайской бирже начали торговаться фьючерсы на нефть, номинированные в юанях. В долгосрочной перспективе мы можем увидеть новый товарный бенчмарк для азиатского рынка, такой как Brent для европейского и WTI для американского. Вряд ли это как-то принципиально изменит расклад сил на рынке в долгосрочной перспективе, так как не повлияет на динамику потребления нефти. Но это может стать дополнительным источником краткосрочных рисков, причем пока трудно просчитываемых.

Цена на золото получила импульс роста благодаря перестановкам в администрации Трампа, где на должность советника президента по нацбезопасности поставили бывшего постпреда США при ООН , который занимает более жесткую позицию по Ирану и Северной Корее . Золото взлетело до 1349 долл. за унцию. Также на спрос на драгоценные металлы повлияло более мягкое, чем ожидалось, выступление главы ФРС Пауэлла. Таким образом, риск быстрого повышения ставки ФРС понизился.