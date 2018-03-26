Франция достигла целей ЕС по бюджетному дефициту

Сократившись до 2,6% от валового внутреннего продукта, дефицит бюджета Франции оказался ниже целевого показателя правительства в 2,9%. Это стало лучшим показателем с момента мирового финансового кризиса в 2007 году.

Президенту Франции Эммануэлю Макрону удалось соблюсти правила ЕС, хотя его предшестенникам этого не удавалось. Сокращение дефицита стало краеугольным камнем его стремлений по восстановлению репутации Франции в финансовом плане.

Это улучшение должно поддержать стремление Макрона убедить Германию , основного финансового спонсора ЕС, реформировать зону евро и помочь преодолеть недоверие между странами Северной Европы и южными странами, которые считаются расточительными.

"Это помогает нам вернуть наш авторитет в Европе, — сказал министр финансов Бруно Ле Мэр на радио Franceinfo. — Сегодня, когда президент говорит в Европе, его выслушивают и уважают".

Вскоре после своего избрания в мае прошлого года Макрон принял меры по ужесточению расходов бюджета, включая сокращение популярного пособия на жилье, чтобы убедиться, что дефицит бюджета не превысит трехпроцентный лимит, из-за чего его рейтинг одобрения в стране снизился.

Однако данные из статистического бюро INSEE показали, что улучшение государственных финансов Франции превысило ожидания, чему также способствовали более высокие налоговые поступления и более быстрый экономический рост.

Французская налоговая нагрузка выросла до 45,4% ВВП в 2017 году с 44,6% в предыдущем году. По данным INSEE, государственные расходы выросли на 2,5%, а государственные доходы — на 4%.