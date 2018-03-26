Рубль укрепляется: стали известны причины падения спроса на иностранную валюту в России

Снижение спроса на иностранную валюту в России в январе по сравнению с декабрем прошлого года финансовый аналитик компании «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин объясняет «эффектом сезонности».

Падение спроса на иностранную валюту

В январе 2018 года по сравнению с предыдущим месяцем чистый спрос населения на наличную иностранную валюту сократился на 13% и составил 1,9 млрд долларов, сообщают в Центробанке. При этом совокупный спрос населения на наличную иностранную валюту за месяц сократился на 24% и составил 4,9 млрд в долларовом эквиваленте.

«В данном случае очевидно влияние эффекта сезонности, декабрь традиционно является месяцем высокого спроса, в том числе и на покупки в иностранных интернет-магазинах. Часть домохозяйств в декабре проводит обменные операции для оплаты новогодних подарков из-за рубежа. Динамика почтовых отправлений также свидетельствует об этом.

Второй момент связан со всплеском спроса на импорт услуг — многие люди активно встречают Новый год за рубежом, что автоматически сказывается на обменных операциях. Высокий сезон — высокий спрос, но так или иначе даже вне зависимости от эффекта сезонности у домохозяйств сейчас наблюдается спад интереса к иностранной валюте», — объясняет ФБА «Экономика сегодня» Тимур Нигматуллин.

Наш собеседник связывает подобную динамику с нисходящим трендом по основной валютной паре доллар-рубль, потому что рубль устойчиво укрепляется по отношению к основным мировым валютам. Спрос широких слоев населения на валюту подстегивается трендом. В то же время глава Минфина Антон Силуанов еще в начале года советовал россиянам хранить сбережения в национальной валюте, а также вкладывать их в рублевые финансовые инструменты. По его мнению, именно рублевые инструменты сегодня дают наибольшую доходность.

Поддержка для рубля

«Обычно следование рекомендациям членов правительства не дает какого-то однозначного позитивного результата. Здесь стоит вспомнить хотя бы дефолт 1998 года, когда власти говорили, что рубль не будет ослабляться, но в итоге все получилось наоборот. В вопросе сохранения своих средств стоит ориентироваться, прежде всего, на фундаментальные факторы.

Но в данном случае идея сбережения средств в национальной валюте выглядит рациональной. Мы не ожидаем, что к концу 2018 году рубль существенно ослабнет по отношению к основным мировым валютам. Согласно базового прогнозу «Открытие Брокер» к концу 2018 года доллар будет стоить 57 рублей 50 копеек, то есть не сильно отличаться от текущих значений», — прогнозирует Нигматуллин.

По его словам, рубль будет поддерживать с одной стороны крепкая нефть, а с другой стороны спрос на российские облигации, которые сегодня дают сверхдоходность. Позитивную роль будет играть и ожидание от повышения суверенных кредитных рейтингов. В то же время доходность, которую дают рублевые инструменты, остается существенно выше среднемировых уровней, поэтому действительно сейчас интересно их покупать, резюмирует аналитик.