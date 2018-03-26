Объем отгруженной промпродукции в Липецкой области за 2017 г вырос на 7,8%

ЛИПЕЦК , 26 мар — РИА Новости . Объем отгруженной промышленной продукции в 2017 году в Липецкой области составил 661 миллиардов рублей, что на 7,8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает пресс-служба администрации Липецкой области.

"По итогам 2017 года отмечается рост на 7,8% по сравнению с 2016 годом по объему отгруженной промышленной продукции в Липецкой области. При этом, объем отгруженных товаров обрабатывающих производств на душу населения вдвое превышает среднероссийский уровень и составляет 535 тысяч рублей на человека. По этому показателю область занимает втрое место в ЦФО и третье — в Российской Федерации ", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, среднемесячная заработная плата одного работающего в обрабатывающих производствах увеличилась на 8,5% и составила 39,7 тысяч рублей.

По итогам 2017 года индекс промышленного производства составил 102,6%, в обрабатывающих производствах — 103,1%. Высокие темпы роста отмечаются в производстве химических веществ и химических продуктов — 115,9%; в производстве электрического оборудования — 109,5%, в производстве готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования — 108,6%, в производстве резиновых и пластмассовых изделий — 103,3%, в металлургическом производстве — 102,8%.

"Липецкие промышленники — экономический фундамент не только области, но и России", — сказал РИА Новости глава региона Олег Королев

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