Максим Черкасов: «Общий объём отгруженной продукции по промышленности в целом за 2017 год составил 1 триллиона рублей

Максим Черкасов : «Общий объём отгруженной продукции по промышленности в целом за 2017 год составил 1 триллиона рублей

Результаты работы промышленности Нижегородской области за 2017 год существенно превышают среднероссийские. Итогам прошлого года и задачам на 2018-й был посвящён доклад министра промышленности, торговли и предпринимательства регионального правительства Максима Черкасова.

По объёму промышленного производства область стабильно входит в десятку регионов-лидеров и занимает 2-е место в Приволжском федеральном округе. Промпредприятия обеспечивают треть объёма валового регионального продукта и треть платежей в бюджетную систему. В индустрии трудится каждый четвёртый занятый в экономике региона. Нижегородские предприятия производят 75% автобусов, 42% российских грузовых автомобилей, более 18% стальных труб, 47,1% поливинилхлорида (ПВХ), 13% этилена. Также на область приходится 6% от общероссийского объёма перерабатываемой нефти.

Общий объём отгруженной продукции по промышленности в целом за 2017 год составил 1 триллион 304 миллиардов рублей. Это на 7,4% больше, чем в предыдущем году. Отгрузка по статье „Обрабатывающие производства“ достигла 1 триллиона 180 миллиардов рублей, что на 8,1% выше уровня 2016 года.

Индекс промышленного производства по промышленности в целом за 2017 год составил 104,7%, а в обрабатывающих отраслях — 105,5%.

Индекс по обработке региона превысил средний по России на 5,3% и на 3,5% выше индекса по Приволжскому округу. Обрабатывающими предприятиями получено около 93,5 миллиарда рублей прибыли, что составляет около 60% от прибыли всех организаций и предприятий региона.

Среди отраслей-лидеров министр назвал автомобилестроение, металлургию, химическую промышленность, производство электрооборудования, стройматериалов, лесной комплекс. Немалый вклад в рост региональной экономики обеспечили предприятия оборонной отрасли. За последние пять лет объём отгруженной ими продукции вырос почти в два раза и составил около 20% в общем объёме обрабатывающей промышленности региона (около 300 миллиардов рублей). Оборонщиками также обеспечена масштабная модернизация основных фондов предприятий с привлечением ежегодно не менее 5 миллиардов рублей из федерального бюджета и столько же собственных инвестиций. За пять лет общая сумма инвестиций составила более 50 миллиардов рублей.

Среднемесячная заработная плата работников нижегородской промышленности достигла 33,3 тысячи рублей. Это на 9% больше уровня по экономике региона в целом. По сравнению с 2016 годом зарплата увеличилась на 8,8%.

Работаем с директорским корпусом

Максим Черкасов подробно остановился на работе возглавляемого им министерства.

Начиная с февраля 2017 года министерством промышленности проводились заседания отраслевых фокус-групп, в рамках которых с привлечением широкого круга экспертов обсуждались проблемы нижегородской промышленности и пути их решения. Результаты такой совместной с директорским корпусом работы легли в основу создаваемого комплекса мер по развитию промышленности, а также разрабатываемой стратегии развития Нижегородской области до 2035 года.

Среди основных обсуждаемых проблемных вопросов низкая доступность кредитных ресурсов для реализации проектов по модернизации, техническому перевооружению и внедрению инноваций на предприятиях, зависимость региональной экономики от импорта, низкая научно-производственная кооперация между региональными предприятиями.

— Исходя из отраслевой структуры промышленности Нижегородской области, опыта проведения фокус-групп, а также учитывая существующие приоритеты, установленные Минпромторгом России, нами определены ключевые отрасли промышленности, поддержка которых в ближайшие годы будет в приоритете для региона, — отметил докладчик. — Это химическая, лёгкая промышленность, транспортное машиностроение и металлургический комплекс, предприятия медицинской и реабилитационной индустрии, оборонно-промышленного комплекса, приборостроения, производители сельхозтехники и оборудования для пищевой промышленности.

В октябре 2017 года Министерством промышленности совместно с Фондом развития промышленности Российской Федерации была разработана дорожная карта мероприятий по повышению конкурентоспособности продукции, производимой предприятиями Нижегородской области.

Ключевая цель дорожной карты — предоставление доступа региональных промышленных предприятий к государственному заказу и заказу со стороны крупнейших заказчиков.

Важно, что в процессе изучения технических заданий участвуют производители и ассоциации промышленных предприятий, рассматривая их на предмет импортозамещения и устранения завышенных требований. Уже сегодня можно говорить о первых результатах работы по направлению медицинской промышленности. Работа строится в рамках системы государственной информационной системы промышленности (ГИСП), которая помимо функционала по предоставлению мер поддержки и поиска инвесторов предоставляет доступ к сервисам электронного документооборота и электронной торговой площадки с оборотом выше 1 триллиона рублей. Здесь предприятия могут напрямую выходить на заказчиков — как государственных, так и коммерческих, и поставлять им продукцию без посредников.

Вместе мы — кластер

В области ведётся планомерная работа с крупнейшими потенциальными заказчиками продукции нижегородской промышленности. Наиболее активно выстраивается взаимодействие с госкорпорацией „Росатом“ . Формируются консорциумы из числа нижегородских предприятий, ведётся системная работа с потенциальными поставщиками. Таким образом, в регионе создаётся кластер предприятий атомной промышленности.

Два года назад в Нижегородской области создано Агентство по развитию кластерной политики и предпринимательства, которое на сегодняшний день курирует развитие кластеров в области автомобилестроения и нефтехимии, лёгкой промышленности и IT.

Общее количество компаний-участников нижегородских кластеров на сегодняшний день составляет 113 компаний. В рамках промышленного кластера в настоящее время ведётся работа по реализации семи совместных проектов на общую сумму более 5 миллиардов рублей. Благодаря их реализации инвестиции в основной капитал составят 4,8 млрд рублей, добавленная стоимость участников кластера — 55 млрд, налоги — 8 млрд рублей. Планируется привлечь к реализации этих проектов в рамках поддержки промышленных кластеров Минпромторга РФ более 1,3 млрд рублей.

В планах на ближайшие время — создание ещё пяти новых кластеров в сфере судостроения, биомедицины, фармацевтики, строительных материалов и атомной промышленности.

Средства на модернизацию есть. Берите!

Чтобы быть конкурентоспособными, компаниям необходимо максимально снижать себестоимость продукции. Одним из ключевых факторов в этом процессе является модернизация оборудования. Для этого государством реализуется целый ряд мер финансовой поддержки.

В 2017 году в Нижнем Новгороде начал свою работу региональный Фонд развития промышленности.

На сегодняшний день 14 компаний, общая потребность в займах которых составляет 552 млн рублей, активно работают с фондом по формированию заявок на получение займа. По одному проекту уже получено финансирование. Всего же рассматривается 28 перспективных проектов на сумму 1 млрд 37 млн рублей.

Кроме того, на базе регионального фонда создан консультационный центр, который помогает предприятиям сформировать необходимые комплекты документов по целому ряду мероприятий государственной поддержки, предоставляемых федеральным фондом и Минпромторгом России. Среди них займы на проекты развития, станкостроение, конверсия, комплектующие изделия, льготный лизинг.

Финансирование из федерального фонда получили семь нижегородских предприятий на общую сумму 1,2 млрд рублей, ещё семь заявок на 2,2 млрд находятся в работе.

Помимо этого из федерального бюджета привлечено более 150 миллионов рублей на компенсацию части затрат на производство пилотных партий выпускаемой продукции.

Министр призвал промышленников активнее использовать принятый на федеральном уровне инструмент по компенсации части затрат на проведение НИРов и ОКРов в рамках Постановления Правительства Российской Федерации № 1312. Рядом предприятий Нижегородской области была начата работа в 2017-м и продолжается в текущем году.

В 2018 году на реализацию действующей региональной программы „Развитие промышленности Нижегородской области“ дополнительно выделены средства в размере 200 млн рублей. Основная часть дополнительного финансирования будет направлена на предоставление предприятиям субсидий на возмещение части процентов по кредитам, полученным на реализацию инвестиционных проектов.

По итогам реализации объём внебюджетных инвестиций в поддержанные предприятия составит порядка 1 млрд рублей за 2018 год.

Индустриальные парки вместо пустырей

Также в рамках дополнительного финансирования планируется сделать первые шаги к созданию на территории Нижегородской области государственного индустриального парка. На эти цели в 2018 году запланировано бюджетное финансирование в размере 32 млн рублей, которые планируется направить на проведение первоочередных работ. Для реализации этого проекта выделен участок „Промышленная зона восточнее „ДПО Пластик“ площадью более 430 гектаров.

В связи с модернизацией и оптимизацией производства многие промышленные предприятия высвобождают огромные площади и помещения, которые, в свою очередь, могут быть использованы для организации новых производств, заметил Максим Черкасов. Успешный пример — создание на промплощадке Заволжского моторного завода частного индустриального парка. Сегодня там действуют 12 резидентов. За счёт открытия новых производств они создали более 2000 новых рабочих мест. Предприятие же получает дополнительный источник прибыли и снижает издержки на содержание неиспользуемых активов. Индустриальный парк ЗМЗ проходит регистрацию в Минпромторге, что позволит ему привлечь такие меры господдержки, как возмещение процентов по кредитам до 9/10 процентной ставки и возмещение затрат на строительство и модернизацию инфраструктуры в размере 50% налогов, уплаченных резидентами промпарка в федеральный бюджет. На областном уровне готовятся предложения по освобождению резидентов и управляющих компаний таких индустриальных парков от налога на приобретаемое имущество и снижению ставки по налогу на прибыль на 4,5%.

По поручению главы региона правительством области начата совместная работа с Группой ГАЗ по созданию индустриального парка на территории завода для локализации производителей автокомпонентов.

Оборонку — на мирные рельсы

Президент России поставил задачу довести к 2025 году долю гражданской продукции до 30% общего объёма производства оборонно-промышленного комплекса, а к 2030-му — до 50%. Для загрузки существующих мощностей предприятий ОПК требуется переориентация производств на выпуск конкурентоспособной гражданской продукции.

Сегодня доля гражданской продукции в общем объёме производства регионального ОПК составляет около 40%. Это средний показатель, на отдельных предприятиях он значительно ниже.

Для организации процесса диверсификации могут быть использованы программы Фонда развития промышленности. Льготные займы фонда позволят предприятиям приступить к реализации гражданских проектов в максимально сжатые сроки.

Пилотным проектом по привлечению средств Минпромторга стал проект ЦНИИ „Буревестник“ , к реализации которого предприятие уже приступило. На этот проект одобрено получение займа из фонда развития промышленности по программе „Конверсия“.

В феврале текущего года президентом страны даны поручения об увеличении государственной поддержки для предприятий оборонно-промышленного комплекса, выпускающих гражданскую продукцию, в соответствии с которым до 15 июля Правительство РФ должно подготовить соответствующие изменения в нормативно-правовые акты.

Инструментарий поддержки диверсификации в ОПК на федеральном уровне продолжает формироваться, под сформированные программы и ресурсы требуются теперь только конкретные идеи и предложения со стороны наших оборонных предприятий.