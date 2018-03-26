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Китай начал теснить господство доллара
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16 стран высылают российских дипломатов

Китай начал теснить господство доллара 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Reuters
В Китае начались торги нефтяным фьючерсом в юанях. Об этом в понедельник, 26 марта, сообщает ТАСС.
Торги запущены на Шанхайской международной энергетической бирже — дочерней компании Шанхайской фьючерсной биржи. Объем контракта составляет одну тысячу баррелей, минимальный шаг цены — 0,1 юаня за баррель. Нефть будет поставляться из Омана, Катара, Йемена, Ирака и Восточного Китая.
Торги в первый день открылись с цены в 440 юаней (около 69,8 доллара) за баррель нефти. Участие в них приняли свыше 400 китайских и иностранных клиентов. Bloomberg в феврале писало, что иностранные инвесторы впервые получат доступ к сырьевому рынку КНР, и если они примут фьючерсы в юанях ориентиром рынка, это пошатнет ведущие позиции доллара в нефтяной торговле.
Кроме того, Китай — крупнейший мировой импортер нефти, собственный фьючерс нужен стране для контроля за ценообразованием на углеводороды. В 1993 году Китай уже запускал торговлю нефтяными контрактами в юанях, но закрыл ее через год из-за высокой волатильности.
Китай покупает за рубежом около 70 процентов потребляемой нефти. В 2017 году Пекин импортировал 420 миллионов тонн нефти.
В 14:35 мск июньский фьючерс на нефть Brent на лондонской бирже ICE стоил 69,79 доллара за баррель (минус 0,03 процента по сравнению с закрытием предыдущей торговой сессии). Цена американской смеси WTI снизилась на 0,2 процента, до 65,75 доллара за баррель.
В 2016 году на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже были запущены торги экспортным фьючерсом на нефть Urals.
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