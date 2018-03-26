Протекционизм администрации Д. Трампа принесет больше вреда, чем пользы — профессор США

Хьюстон, 26 марта / Синьхуа / — Протекционистская политика администрации Дональда Трампа в отношении Китая принесет больше вреда, чем пользы. Об этом сообщил корр. Синьхуа профессор Джон Тейлор из Университета Сент-Томас в Хьюстоне.

Президент США Д. Трамп поставил подпись на меморандуме и намерен ограничить торговлю и инвестиции Китая в США в соответствии с результатом «расследования по статье 301».

Дж. Тейлор отметил, что введение масштабных пошлин на импортные товары из Китая повредит как китайско-американским отношениям, так и интересам американских потребителей. Ограничение инвестирования китайских предприятий в США окажет негативное влияние на трудоустройство США.

По его словам, протекционизм и экономическая изоляция принесут больше ущерба, чем пользы. За прошедшие годы благодаря глобализации во всем мире сформирована интегрированная цепь поставок. Повышение пошлин — это пренебрежение процессом глобализации и приведет к снижению конкурентоспособности экспортной продукции США.

Профессор сообщил, что ограничение китайских инвестиций окажет негативное влияние на трудоустройство в США. Например, Китай имеет немало инвестиций в штате Техас. Если эти инвестиции уйдут в другие страны, то в США сократится число рабочих мест. —0—