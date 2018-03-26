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Срочно: ЕС начал защитное расследование импорта стальной продукции
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Срочно: ЕС начал защитное расследование импорта стальной продукции 

ИА Синьхуа 29 минут назад
Брюссель, 26 марта /Синьхуа/ — Еврокомиссия начала в понедельник
защитное расследование в отношении импорта ряда стальных товаров в  ЕС в ответ на недавнее введение США пошлин на металл. —0—
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