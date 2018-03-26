Предложение «Роснефти» внести поддержку НПЗ в законопроект по НДД не поддержали в Госдуме

В ходе заседания бюджетного комитета с таким предложением выступил директор налогового департамента «Роснефти» Алексей Смирнов . «Был (принят — ред.) целый ряд решений на уровне председателя правительства, поручений разработать и предложить меры поддержки для переработки, и мы предлагаем учесть меры поддержки по переработке, ускорить их проработку и включить в законопроект о налоге на дополнительный доход добычи углеводородного сырья», — сказал он.

При этом Смирнов подчеркнул, что в перспективе НДД может стать эффективным режимом налогообложения для всей отрасли. «Но нефтяная отрасль — это не только нефтедобыча, но и нефтепереработка, в которой в результате проведения налоговых маневров ухудшилось положение в целом. Именно нефтепереработка требует сейчас поддержки», — пояснил он.

Отвечая на это предложение, директор налогового департамента Минфина Алексей Сазанов сказал, что меры поддержки нефтепереработки, которые предлагались «Роснефтью», категорически не поддерживаются Минфином России, так как приводят к снижению доходов дорожных фондов.

"Все проблемы отрасли было бы неправильно сваливать в один законопроект, пытаться решить их вместе и одновременно, даже если очень хочется", — заключил председатель бюджетного комитета Госдумы Андрей Макаров , отвергнув, таким образом, предложение нефтяной компании.

Законопроект о введении НДД был внесен кабмином в Госдуму в ноябре 2017 года, он еще не прошел первое чтение. Предполагается, что этот налог будет взиматься не с объемов нефти, а с денежного потока. Базой для исчисления НДД будет расчетная выручка от операционной и инвестиционной деятельности по разведке и добыче сырья на лицензионном участке, уменьшенная на величину фактических расходов, НДПИ, экспортной пошлины, транспортных расходов и так далее; налоговая ставка НДД — 50%.