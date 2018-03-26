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Предложение «Роснефти» внести поддержку НПЗ в законопроект по НДД не поддержали в Госдуме
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Предложение «Роснефти» внести поддержку НПЗ в законопроект по НДД не поддержали в Госдуме 

Прайм 54 минуты назад
Бюджетный комитет Государственной Думы не поддержал предложение "Роснефти" о включении мер поддержки нефтеперерабатывающей отрасли в законопроект по НДД, передает корреспондент РИА Новости.
В ходе заседания бюджетного комитета с таким предложением выступил директор налогового департамента «Роснефти» Алексей Смирнов. «Был (принят — ред.) целый ряд решений на уровне председателя правительства, поручений разработать и предложить меры поддержки для переработки, и мы предлагаем учесть меры поддержки по переработке, ускорить их проработку и включить в законопроект о налоге на дополнительный доход добычи углеводородного сырья», — сказал он.
При этом Смирнов подчеркнул, что в перспективе НДД может стать эффективным режимом налогообложения для всей отрасли. «Но нефтяная отрасль — это не только нефтедобыча, но и нефтепереработка, в которой в результате проведения налоговых маневров ухудшилось положение в целом. Именно нефтепереработка требует сейчас поддержки», — пояснил он.
Отвечая на это предложение, директор налогового департамента Минфина Алексей Сазанов сказал, что меры поддержки нефтепереработки, которые предлагались «Роснефтью», категорически не поддерживаются Минфином России, так как приводят к снижению доходов дорожных фондов.
"Все проблемы отрасли было бы неправильно сваливать в один законопроект, пытаться решить их вместе и одновременно, даже если очень хочется", — заключил председатель бюджетного комитета Госдумы Андрей Макаров, отвергнув, таким образом, предложение нефтяной компании.
Законопроект о введении НДД был внесен кабмином в Госдуму в ноябре 2017 года, он еще не прошел первое чтение. Предполагается, что этот налог будет взиматься не с объемов нефти, а с денежного потока. Базой для исчисления НДД будет расчетная выручка от операционной и инвестиционной деятельности по разведке и добыче сырья на лицензионном участке, уменьшенная на величину фактических расходов, НДПИ, экспортной пошлины, транспортных расходов и так далее; налоговая ставка НДД — 50%.
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