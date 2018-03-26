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Эксперт: моногорода в европейской части РФ положительно влияют на экономику регионов
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Эксперт: моногорода в европейской части РФ положительно влияют на экономику регионов 

ТАСС 58 минут назад
МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Специалисты Всемирного банка, проведя исследование экономического потенциала регионов РФ и его использования, пришли к выводу, что моногорода в европейской части страны оказывают положительное влияние на экономику регионов и помогают реализовать им свой потенциал. Об этом в рамках круглого стола «Новая география регионального развития» в Аналитическом центре при правительстве РФ сообщил специалист по городскому развитию Всемирного банка Дмитрий Сиваев.
Исследование «Новая география регионального развития» проведено специалистами Всемирного банка и экспертами Аналитического центра при правительстве РФ с марта 2017 по март 2018 года с целью оценить экономический потенциал регионов страны и определить степень его реализации. Среди критериев оценки — доля ВВП на душу населения, уровень урбанизации, уровень образования населения, доступ к рынкам сбыта, протяженность дорог, качество работы государственного управления, зависимость от федеральных трансфертов за пять лет — с 2008 по 2012 годы.
"Интересный результат связан с влиянием моногородов [на раскрытие регионами своего экономического потенциала]. Мы включили этот показатель доли населения в моногородах с целью протестировать гипотезу о роли промышленного наследия советского периода на развитие регионов. Гипотеза состояла в том, что моногорода … сдерживают рост и развитие регионов]. В итоге мы получили обратный результат: наличие моногородов удивительным образом положительно сказывается на уровне развития", — сказал он, отметив, что эта закономерность имеет место в регионах европейской части России.
По словам Сиваева, специалисты Всемирного банка, проводившие исследование, связали это с тем, что моногорода находятся в высокоразвитых промышленных регионах рядом с рынками сбыта, что дает им потенциал развития. «Вопрос состоит в том, что нужно выявлять уникальные характеристики моногородов и их потенциал использовать», — добавил он.
В России насчитывается 319 моногородов с общим населением 14 млн человек.
Показатели развития регионов
Уровень урбанизации определен специалистами Всемирного банка и экспертами Аналитического центра при правительстве РФ ключевым фактором производительности регионов России, сообщил специалист по городскому развитию Всемирного банка.
"Самый высокий и значимый коэффициент, связанный с уровнем производительности регионов, это доля населения, проживающего в городах с населением более 250 тыс. человек. То есть урбанизация — это ключевой двигатель производительности российских регионов в европейской части страны, и для меня это мощный вывод о том, что Россия развивается не только за счет ресурсов, но и за счет городских экономик, инновационных экономик, … экономик, способных развиваться и поддерживать высокие темпы развития", — сказал он.
В качестве второго фактора, влияющего на развитие регионов европейской части России и возможности раскрытия ими своего потенциала, Сиваев назвал наличие в экономике субъектов высокотехнологичных секторов экономики.
"Есть два параметра, не столь значимые по уровню влияния [на регионы] — это доступ к рынкам сбыта: это доступ к портам, расстояние и качество инфраструктуры, то есть дорог, которые связывают региональные центры с крупными экспортными портами России, а также доступ к рынкам других регионов", — добавил эксперт.
Сиваев отметил также значимость уровня образования населения региона и климатических условий.
Рекомендации властям разных уровней
Сиваев отметил, что по итогам исследования был составлен перечень приоритетов для федерального центра и для регионов. Так, на первое место для федеральных властей исследователи вывели необходимость содействия формированию характеристик, влияющих на производительность: уровень и сбалансированность урбанизации, транспортная связность, экологическое развитие и человеческий капитал.
На втором месте — создание условий для усиления роли регионов в развитии. «Это стабилизация региональных бюджетов, повышение доступа к займам и точечная делегация полномочий в области контрольно-надзорной деятельности, реализации государственных программ», — сказал специалист Всемирного банка в области городского развития.
При этом он отметил, что государственные программы развития макрорегионов не стоит оценивать как программы экономического развития, а надо рассматривать в большей степени как программы развития социального. «Государственные программы развития — Северного Кавказа, Дальнего Востока, Арктики — это программы интеграции, а не создания центров роста», — добавил он.
Говоря о приоритетах для властей регионов, Сиваев отметил привлечение инвесторов, использование институтов развития, использование государственных программ без зависимости от них, улучшение делового климата за счет реформы контрольно-надзорной деятельности и поддержка предпринимательства. «Расширение возможностей в регионах возможно за счет использования всех рычагов для повышения доходов бюджета и создания широких государственно-частных коалиций», — добавил он.
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