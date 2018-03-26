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Жириновский призвал не покупать заграничные продукты
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Жириновский предложил создать министерство питания 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил создать министерство питания и соответствующий комитет Госдумы.
Заседание круглого стола в Госдуме на тему "Социальные аспекты продовольственной безопасности в России. Экология и питание" проходит в понедельник.
"В Думе надо создать комитет по питанию. Не дают, говорят, есть комитет по сельскому хозяйству. То же самое в плане ведомства. Есть министерство сельского хозяйства. Но они производят сырьё для продовольствия. А вот кто производит само продовольствие, продукты питания? Вся система общественного питания: столовые, рестораны… У нас миллионы людей находятся в системе общественного питания. Этим кто занимается? Никто", — сказал Жириновский.
Помимо этого лидер либерал-демократов призвал полностью прекратить продовольствие за рубежом, поскольку, по его мнению, оно вредно для здоровья.
"Бесполезно искать, где получше, где похуже. Вообще ничего закупать за границей не надо", — отметил он.
Также Жириновский отметил, что импортные продукты, имеющие в своём составе сою, отрицательно влияют на репродуктивную функцию человека.
"Где она (соя) полностью входит в состав продукта, это уже вредно. Если это употребляется каждый день, это приводит к заболеваниям. (Среди них) сердечно-сосудистые, онкологические и, самое страшное, это действует на репродуктивную функцию организма", — считает лидер ЛДПР.
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