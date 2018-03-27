Национальная оценка. Как будет развиваться рейтинговая отрасль в России

В последние десятилетия в связи с глобализацией экономики и интеграцией мировых финансовых рынков все большую актуальность приобретает взвешенный подход при принятии тех или иных инвестиционных решений. Основная задача потенциального инвестора заключается в том, чтобы, с одной стороны, максимально извлечь прибыль от приобретения того или иного долгового инструмента, а с другой — минимизировать риск возможной потери инвестированных средств в случае наступления дефолта эмитента и его неспособности своевременно обсуживать собственный долг.

Для чего кредитный рейтинги?

Кредитный рейтинг — является одним из основных и ключевых элементов и способов оценки кредитного качества эмитента и выпущенного им долга. Кредитный рейтинг позволяет оценить кредитное качество как вновь выпущенных, так и уже обращающихся на рынке долговых инструментов, к которым могут относиться корпоративные, муниципальные и суверенные облигации. Также кредитный рейтинг позволяет оценить и вероятность дефолта по таким активам.

Рейтинг не говорит о том, хороша ли компания или плоха, и следует ли приобретать ее ценные бумаги в инвестиционных целях. Он является всего лишь мнением рейтингового агентства относительно кредитоспособности того или иного эмитента, а также вероятности дефолта по его долговым обязательствам и возможности возмещения инвесторам потерь в случае наступления дефолта.

Рейтинги, присвоенные агентствами, в первую очередь ориентированы на потенциальных инвесторов, принимающих краткосрочные и долгосрочные инвестиционные решения. Инвесторы же, принимая решение о целесообразности вложения средств в тот или иной инструмент, кроме кредитного качества объекта инвестирования также учитывают горизонт инвестиций, стратегию инвестирования средств, структуру инвестиционного портфеля и собственную толерантность к риску.

Следует заметить, что и для самих эмитентов наличие кредитного рейтинга уважаемого и признанного на финансовом рынке рейтингового агентства также играет весьма существенную роль. Хороший рейтинг дает более широкий доступ на рынок капиталов в виде снижения ставки заимствования при выпуске долговых инструментов. Также рейтинг — это и некий элемент транспарентности для своих бизнес-партнеров и заинтересованных участников финансового рынка, средство коммуникации и, наконец, так называемый «second look» на эмитента со стороны независимого эксперта в лице рейтингового агентства.

Главные игроки рынка

Международные лидеры рейтинговой отрасли — Moody’s, S&P и Fitch , у которых есть более чем столетняя экспертиза на различных финансовых рынка и которым принадлежит наибольшая доля мирового рынка рейтинговых продуктов и услуг. Каждое из рейтинговых агентств использует собственную методологию оценки кредитоспособности эмитента или анализируемой сделки и отражает результат своей оценки в виде рейтинговой шкалы. Международные рейтинговые агентства используют так называемую глобальную рейтинговую шкалу, позволяющую сравнивать кредитное качество эмитентов и их долговых инструментов в разных юрисдикциях по всему миру. Национальную шкалу они используют преимущественно на развивающихся и растущих рынках, когда необходимо более предметно оценить кредитное качество эмитента или эмиссионных долговых инструментов в рамках конкретной юрисдикции.

В последние десятилетия большинство российских банков и компаний нефинансового сектора путем своей естественной эволюции пришли к тому, что одним из грамотных и цивилизованных способов упаковки бизнеса и повышения его инвестиционной привлекательности стало наличие кредитного рейтинга. В этом смысле потенциал роста российского рынка рейтинговых услуг огромен. Надо отдать должное, что значительный вклад в развитие и популяризацию национального рынка рейтинговых услуг внесла именно ведущая тройка международных агентств, внедрив на российском рынке общемировые принципы и стандарты рейтингового бизнеса.

До недавнего времени рейтинги международных рейтинговых агентств весьма активно использовались российскими эмитентами как во внутреннем регулировании, так и при выходе отечественных банков и компаний на глобальные финансовые рынки. Ведущие российские эмитенты продолжают поддерживать кредитные рейтинги международных рейтинговых агентств и использовать их, насколько это возможно в сложившейся геополитической ситуации, для организации выпуска долга на международных финансовых рынках, где авторитет большой тройки по-прежнему не вызывает сомнений.

Изменение правил игры

России , начиная с 2015 года рынок рейтинговых услуг претерпел существенные изменения. На государственном уровне было принято решение о замещении рейтингов большой тройки международных рейтинговых агентств национальными рейтингами. В отличие от глобальных или международных рейтингов кредитный рейтинг по национальной шкале отражает относительную вероятность дефолта эмитента или выпущенных им долговых инструментов в сравнении с самым высоким уровнем кредитоспособности, принадлежащим правительству России . Таким образом, кредитные рейтинги всех российских эмитентов проранжированы относительно суверенного рейтинга России и, фактически, ограничены так называемым «суверенным потолком».

Сейчас рынок рейтинговых услуг в России представлен двумя национальными рейтинговыми агентствами — АКРА и «Эксперт РА». Рейтинги агентств достаточно широко используются в самых разных аспектах государственного регулирования финансового рынка, начиная от размещения средств федерального бюджета на депозитах в банках, заканчивая включением ценных бумаг в ломбардный список Банка России . Основные потребители рейтинговых услуг — это банки, ведущие предприятия и корпорации нефинансового сектора, компании с государственным участием, а также региональные администрации и муниципалитеты, активно работающие на локальном рынке долговых капиталов.

Конечно, относительно молодой рынок рейтинговых услуг России пока не в состоянии предоставить участникам финансового рынка весть диапазон рейтинговых продуктов, предлагаемых признанными международными рейтинговыми агентствами. Но этот рынок очень активно и динамично развивается, вобрав в основу своей деятельности лучшие мировые практики, успешно опробированные международными агентствами в течение многих лет в различных странах с разной финансово-экономической системой.

Учитывая последние тенденции в плане консолидации российской банковской системы, слияний и поглощений ряда финансовых институтов, наибольший потенциал роста спроса на услуги рейтинговых агентств в России следует ожидать в сегменте корпоративного бизнеса, а также региональных и муниципальных образований. Они в наибольшей степени заинтересованы в наработке своей кредитной истории в целях повышения инвестиционной привлекательности и привлечения внешнего финансирования для своего дальнейшего органического роста. Кроме этого, существенное значение имеет и стремление регулятора в лице Банка России иметь четкое представление о рисковой нагрузке, которую несут эмиссионные долговые инструменты. Именно по этой причине сейчас мы видим некий сдвиг в плане присвоения кредитных рейтингов не только эмитентам, но и их долговым ценным бумагам.