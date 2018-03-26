Ещё
Мавроди похвалили за просвещение россиян
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
16 стран высылают российских дипломатов
16 стран высылают российских дипломатов

Мавроди похвалили за просвещение россиян 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Основатель финансовой пирамиды «МММ» Сергей Мавроди научил россиян инвестировать деньги с осторожностью. Об этом заявил финансовый омбудсмен Павел Медведев, сообщает РИА Новости.
«Парадоксальным образом влияние [Мавроди] на финансовую систему России не однозначно отрицательное. Он очень дорогой ценой научил людей быть осторожными на финансовом рынке, но, конечно, безумной ценой», — отметил Медведев.
По словам омбудсмена, после того, как схема финансовой пирамиды «МММ» вскрылась, жертв мошенничества в России стало в два раза меньше. Медведев подчеркнул, что финансовые пирамиды продолжают создаваться, однако уже не такого масштаба, как «МММ».
«Мавроди появляются каждый день, но именно того масштаба — благодаря Мавроди — нет», — сказал он.
Сергей Мавроди был госпитализирован в Москве с автобусной остановки на улице Поликарпова в ночь на понедельник, 26 марта. Он был доставлен в 67-ю горбольницу, однако врачи не смогли его спасти.
В 1992 году Мавроди создал компанию «МММ», которая стала самой большой финансовой пирамидой в новейшей истории России. По различным оценкам, жертвами мошенничества стали 10-15 миллионов человек.
В 1994 году Мавроди был депутатом российского парламента, однако лишился мандата в 1996 году. В 2007 году предпринимателя приговорили к 4,5 годам тюрьмы за мошенничество. Однако срок он отбыл еще во время предварительного заключения в ходе следствия, поэтому вскоре вышел на свободу.
В 2016 году стало известно, что Мавроди создал собственную криптовалюту — Mavro.
Последние новости
Министр обороны Великобритании посоветовал России «отойти и заткнуться» Украина жестко раскритиковала российский «Сармат» Великобритания пригрозила «друзьям Путина»
 Ещё 26 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США высылают российских дипломатов255
16 стран высылают российских дипломатов350
Сигнализацию в «Зимней вишне» отключили намеренно211
Леня Голубков прокомментировал смерть Мавроди134
Тест: Как спастись при пожаре33
Видео
03:06
16 стран высылают российских дипломатов
Политика В мире
02:19
Опознаны 17 погибших при пожаре в Кемерово
Происшествия
02:02
От родителей погибших детей потребовали замолчать
Происшествия
09:46
Бесчинства охраны в ТЦ Кемерово проверит Росгвардия
Пожары Происшествия
04:07
СК выявил «серьезные нарушения» в сгоревшем ТЦ
Пожары Происшествия
06:16
США высылают российских дипломатов
Политика В мире
01:26
Валдис Пельш рассказал о страшном диагнозе
Шоу-бизнес
10:37
В столице отреставрировали приют начала XX века
Новости Москвы
02:41
Родион Нахапетов рассказал о смерти Веры Глаголевой
Шоу-бизнес
02:06
Тоннель под фиолетовой веткой метро готов наполовину
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение