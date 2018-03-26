Минпромторг: РФ настроена на переговоры с США по отмене пошлин на сталь и алюминий

Австралии, Бразилии, Канады, Мексики, США, обосновав соображениями национальной безопасности, в конце прошлой недели ввели ввозные пошлины на поставку стали в размере 25% и алюминия — 10%, которые могут действовать в течение длительного времени. При этом для Аргентины Южной Кореи и стран Евросоюза Белый дом приостановил действие сборов до 1 мая.

По словам Евтухова, сегодня российские ведомства прорабатывают несколько ответных мер на решение США. «Первая и важная ответная мера — это обжалование решения в органе по разрешению споров ВТО . Думаю, так поступят многие страны, в отношении которых введены пошлины. Другая мера, то что сейчас также прорабатывают другие государства, посмотреть перечень товаров критичных с точки зрения поставок США в нашу страну и ограничить доступ этих товаров», — сказал Евтухов.

"Надо это очень внимательно просчитать и не запрещать то, что не имеет никакого значительного влияния на экономику США. Сейчас мы и другие ведомства занимаемся этим вопросом, когда будет определено, тогда будет приниматься решение на уровне нашего высшего руководства", — добавил Евтухов.

"Третий процесс — это процесс переговоров, чтобы в отношении нас такая пошлина была отменена с учетом того, что на территории США есть предприятия, которые, в том числе, принадлежат нашим компаниям. Эти предприятия производят большой объем продукции и, на самом деле, когда вводились эти ограничения, странно, что администрация президента не посчитала, что это приведет к повышению цен на товары в США для их конечных потребителей", — сказал замглавы Минпромторга.

Он отметил также, что на предприятиях, которые работают в США с российскими инвестициями, заняты американские граждане, и они могут потерять работу, если указанные заводы будут вынуждены остановить деятельность. «Об этом тоже надо думать руководству США, а не только о своих политико-экономических амбициях», — добавил Евтухов.