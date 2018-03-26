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ЦБ: уровень инфляции в ЦФО в феврале приблизился к общероссийскому
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ЦБ: уровень инфляции в ЦФО в феврале приблизился к общероссийскому 

Банки.ру 45 минут назад
Уровень инфляции в Центральном федеральном округе (ЦФО) по итогам февраля приблизился к общероссийскому — 2,7%, сообщили в пресс-службе ГУ Банка России по ЦФО.
«В феврале 2018 года годовая инфляция в Центральном федеральном округе (ЦФО) продолжила замедляться и составила 2,7% (в январе текущего года — 2,8%). Пока инфляция в ЦФО остается выше общероссийского показателя, который по итогам февраля составил 2,18%, однако разрыв постепенно сокращается. Снижение темпов роста цен в ЦФО наблюдалось по всем компонентам товаров и услуг. Отмечено замедление роста цен на продовольственные товары (с 1,5% в январе до 1,4% в феврале), непродовольственные товары (с 3% до 2,9%) и на услуги (с 4,3% до 4,1%)», — говорится в релизе.
По данным ЦБ, среди непродовольственных товаров снижение цен наблюдалось по медицинским товарам: так, стоимость валидола уменьшилась на 35%, сульфацетамида — на 21,8%. В группе продовольственных товаров в ЦФО лидерами по снижению цен оставались чеснок (минус 38%), крупа гречневая-ядрица (минус 33,2%), сахар (минус 21,7%). Наиболее заметный рост цен сохранялся на картофель (плюс 28,3%), икру лососевых рыб (плюс 18,4%), яблоки (плюс 17,2%).
Уровень инфляции в Московском регионе в феврале не превышал целевого показателя Банка России: в Москве он составил 3,19%, в Подмосковье — 2,85%, добавили в пресс-службе.
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