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Эксперты назвали города с самыми высокими темпами строительства торговых центров
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Эксперты назвали города с самыми высокими темпами строительства торговых центров 

Ведомости 40 минут назад
Фото: ГТРК "Башкортостан"
Почти половина (48% или 225 000 кв. м) основного объема ввода новых торговых центров в российских регионах в 2018 г. придется на города-миллионники, говорится в сообщении консалтинговой компании CBRE.
Ввод крупных торговых центров в текущем году заявлен в Новосибирске (45 000 кв. м), Уфе (54 000 кв. м), Владивостоке (46 300 кв. м), Нижневартовске (43 000 кв. м) и Самаре (38 000 кв. м).
Отметим, что по итогам I квартала ни в одном регионе (за исключением Москвы и Санкт-Петербурга) не открылось ни одного торгового центра. Но несмотря на нулевой ввод, на конец года заявлено к открытию 17 ТЦ с общей арендопригодной площадью 471 000 кв. м.
В Москве в текущем году ожидается открытие 14 проектов ТЦ, суммарной арендуемой площадью 252 000 кв. м.
К началу 2018 года средний показатель вакансии для городов-миллиоников в крупных торговых центрах снизился до 6-8%, что связано с сокращением объема ввода новых качественных торговых помещений за последние два года.
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