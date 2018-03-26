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Миру предрекли новый экономический кризис
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Миру предрекли новый экономический кризис из-за торговой войны США 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Reuters
Лауреат Нобелевской премии по экономике Роберт Шиллер заявил, что мир ждет новый экономический кризис из-за роста напряжения между США и Китаем в связи с торговой политикой Вашингтона, передает CNBC.
Речь идет об угрозе со стороны США ввести пошлины на китайские товары, а также об уже начавших действовать тарифах на ввоз стали и алюминия.
По словам Шиллера, прежде всего последствия ощутит американский бизнес, поскольку он не готов к выпадению Китая из цепочки поставщиков. Как пояснил экономист, американские предприятия, которые могут пострадать от протекционистской политики президента США Дональда Трампа, работают по принципу долгосрочного планирования, и после прекращения поставок из Китая, будут вынуждены вновь налаживать производство.
При этом экономист допустил, что основные потери бизнес понесет не столько от введения тарифов, сколько от падения объема инвестиций. По мнению Шиллера, потенциальная торговая война между США и Пекином может вылиться в рецессию.
Президент США 9 марта подписал указ о введении импортных пошлин на сталь и алюминий в размере 25 процентов и 10 процентов соответственно. Они вступили в силу в ночь на 23 марта, по нескольким странам окончательное решение должно быть принято к 1 мая.
Также американская сторона анонсировала введение пошлин на импорт из Китая, ущерб КНР от этого решения оценивается в 60 миллиардов долларов. Китай со своей стороны заявил, что готовит ответные меры на действия Вашингтона. Они, в частности, могут затронуть американские экспортные сельскохозяйственные продукты, в частности соевые бобы, сорго и живых свиней.
Роберт Шиллер из Йельского университета получил Нобелевскую премию по экономике 2013 года за «эмпирический анализ цен на активы», считающийся важнейшим компонентом в выявлении долгосрочных трендов на рынках.
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