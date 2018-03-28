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Аварийную ипподромскую магистраль проверили активисты ОНФ
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Аварийную ипподромскую магистраль проверили активисты ОНФ 

Все новости Новосибирской области 2 часа назад
Фото: Все новости Новосибирской области
На месте аварий обнаружена колея глубиной около восьми сантиметров, что выше нормативов. — Совместно с инспекторами дорнадзора мы зафиксировали проблему. По итогам нашего выезда сотрудники ГИБДД подготовят соответствующие административные документы и направят их собственнику дороги, отвечающему за качество покрытия, — в муниципалитет города Новосибирска, — отметил Михаил Мезенцев, активист проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» в Новосибирской области. Эксперт отметил, что были приняты не все меры для обеспечения безопасности дорожного движения на данном участке. Так, в условиях резкого изменения погоды не были установлены знаки, ограничивающие скорость либо предупреждающие об опасности. Общественники изучат информацию об очагах аварийности и на других дорогах Новосибирска.
Опубликовано в газете «Советская Сибирь» №13 от 28 марта 2018 года
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