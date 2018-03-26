В Британии начали арестовывать российские активы

"Уже есть ордера на арест сомнительного имущества, в отношении которого в Великобритании недавно начал действовать новый закон. Наша цель обеспечить, чтобы любое непонятным образом добытое имущество было взято на учет. И для этого предпринимаются необходимые шаги. Правительство в ближайшие недели и месяцы будет работать очень старательно и проследит, чтобы этими проблемами занимались", — отметил Уильямсон, сообщает "Интерфакс". Британия намерена предпринять меры в отношении российского капитала сомнительного происхождения, заявил министр обороны страны Гэвин Уильямсон

По мнению министра, целью президента России является "внесение раскола между Великобританией и ее союзниками, но Эстония и многие другие государства показали, что это невозможно". Уильямсон находится с визитом в Таллине

Министр отказался назвать возможные шаги Британии в отношении России , об этом должна заявить премьер-министр Тереза Мэй

В свою очередь министр обороны Эстонии Юри Луйк заявил, что "правительство Эстонии полностью верит объяснениям Великобритании в отношении химической атаки в Солсбери".

"Эстония самым строгим образом осуждает незаконное использование силы в Великобритании, где на территории суверенного государства было использовано химическое оружие. Мы полностью доверяем следствию, проводимому властями Великобритании, и призываем Россию прекратить эту нелегальную деятельность", — отметил Луйк.

Эстония оказывает Британии "очень сильную политическую поддержку", рассматривая дальнейшие шаги, о которых сообщит в течение нескольких дней, заключил Луйк.