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В Британии начали арестовывать российские активы
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В Британии начали арестовывать российские активы 

Вести Экономика 1 час назад
Фото: Reuters
Британия намерена предпринять меры в отношении российского капитала сомнительного происхождения, заявил министр обороны страны Гэвин Уильямсон.
"Уже есть ордера на арест сомнительного имущества, в отношении которого в Великобритании недавно начал действовать новый закон. Наша цель обеспечить, чтобы любое непонятным образом добытое имущество было взято на учет. И для этого предпринимаются необходимые шаги. Правительство в ближайшие недели и месяцы будет работать очень старательно и проследит, чтобы этими проблемами занимались", — отметил Уильямсон, сообщает "Интерфакс".
По мнению министра, целью президента России является "внесение раскола между Великобританией и ее союзниками, но Эстония и многие другие государства показали, что это невозможно". Уильямсон находится с визитом в Таллине.
Министр отказался назвать возможные шаги Британии в отношении России, об этом должна заявить премьер-министр Тереза Мэй.
В свою очередь министр обороны Эстонии Юри Луйк заявил, что "правительство Эстонии полностью верит объяснениям Великобритании в отношении химической атаки в Солсбери".
"Эстония самым строгим образом осуждает незаконное использование силы в Великобритании, где на территории суверенного государства было использовано химическое оружие. Мы полностью доверяем следствию, проводимому властями Великобритании, и призываем Россию прекратить эту нелегальную деятельность", — отметил Луйк.
Эстония оказывает Британии "очень сильную политическую поддержку", рассматривая дальнейшие шаги, о которых сообщит в течение нескольких дней, заключил Луйк.
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