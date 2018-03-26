Перспектива введения новых импортных пошлин продолжает нервировать глобальные рынки, — Аналитики Sberbank Investment Research

Индекс S&P 500 в пятницу упал еще на 2,1%, а по итогам недели просел на 6,0% — это самое сильное падение данного индикатора с 2011 года. При этом резко негативный настрой наблюдается не только на американском фондовом рынке — индекс MSCI EM на минувшей неделе снизился на 4,0%.

— Нервозность инвесторов обусловлена многими факторами, однако сильнее всего участников рынка беспокоит введение пошлин на импорт китайских товаров в США и перспектива ответных мер, которые чреваты перерастанием в полномасштабную торговую войну. Сравнительно оптимистично настроенные игроки связывают надежды на деэскалацию с вчерашним заявлением главы американского Минфина Стивена Мнучина , который, в частности, сказал, что переговоры с властями КНР , возможно, позволят США отказаться от введения новых импортных пошлин.

На предстоящей неделе в центре внимания инвесторов по-прежнему будут проблемы международной торговли, Иран Россия . Значимых статистических публикаций будет немного, в частности, в четверг в США выйдут данные по инфляции, особую актуальность которым обеспечивают завуалированные намеки Федрезерва на возможность более агрессивного ужесточения денежно-кредитной политики. Сегодня ожидаются выступления нескольких представителей ФРС США. В Европе в 12:30 мск выступит член совета управляющих ЕЦБ Йенс Вайдманн , который имеет репутацию сторонника жесткой денежно-кредитной политики.