Снижение цен на серебро является тревожным сигналом для рынка

Нисходящая динамика цен серебра, обратная растущим ценам золота, считается негативным экономическим индикатором.

Последние два года цены на серебро укреплялись, однако с начала 2018 года серебро расстраивает инвесторов, и это является тревожным сигналом для рынка, говорится в статье The Wall Street Journal , которую приводит Dow Jones.

С начала текущего года цены на серебро снизились на 3,1%, тогда как золото укрепилось в цене на 3,3%. В прошлом году золото подорожало на 14%, а серебро выросло в цене всего лишь на 7%.

Согласно данным WSJ Market Data Group, цены золота превосходят цены серебра в 82 раза. Этот коэффициент на 27% выше, чем средний 10-летний показатель, и является максимумом за два года.

Некоторые инвесторы считают более высокое соотношение цен золота к серебру негативным экономическим индикатором, поскольку инвестменеджеры обычно вкладывают средства в золото во время нестабильности на рынке и продают серебро, когда они обеспокоены замедлением роста мировой экономики, которое снижает спрос на этот драгоценный металл. Согласно Институту серебра (Silver Institute), доля промышленного потребления в общем спросе на серебро составляет примерно 55%, поэтому некоторые трейдеры связывают серебро больше с цветными металлами, такими как медь и другие.

Коэффициент цен золота и серебра находился выше 80 в начале 2016 года, когда на рынках возникли опасения относительно замедления экономического роста Китая , и в 2008 году, во время мирового финансового кризиса. Недавний рост этого коэффициента связан с наращиванием коротких спекулятивных позиций, а также с ростом запасов серебра в хранилищах, который может говорить об избытке предложения.

"В настоящее время на рынке просто не так много участников, стремящихся покупать серебро", — сказал Уолтер Пехович, старший вице-президент Dillon Gage Metals. «Аффинажные заводы производят большие объемы серебра, которые не могут найти покупателей», — отметил он.

За период с начала августа 2017 года по конец февраля 2018 года объем серебра в хранилищах CME Group Inc. вырос на 16%, до 251 млн тройских унций.

Между тем согласно данным Комиссии по срочной биржевой торговле (CFTC), чистая короткая позиция по серебру, сформированная хедж-фондами и другими спекулятивными инвесторами, на неделе 14-20 марта достигла абсолютного максимума, побив предыдущий рекорд, установленный на неделе 21-27 февраля. На прошлой неделе соотношение новых коротких позиций к длинным составляло 36 к 1.

Кроме того, отток средств из биржевых фондов (ETF), инвестирующих в серебро, в феврале составил 350 млн долларов, что является максимальным месячным оттоком с сентября, согласно Институту серебра (Silver Institute) и данным Thomson Reuters GFMS.