Ещё
Собянин сообщил о снижении сопоставимых тарифов на услуги ЖКХ на 12% за восемь лет
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Собянин сообщил о снижении сопоставимых тарифов на услуги ЖКХ на 12% за восемь лет 

Rambler News Service 40 минут назад
Сопоставимые тарифы на коммунальные жилищные услуги снизились на 12% за последние восемь лет, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе открытия первой программы повышения квалификации школы «Государственное регулирование цен (тарифов) сетевых организаций в области электроэнергетики.
»За последние годы мы изменили тренды, при которых тарифы росли каждый год выше, чем инфляция, иногда а разы… За 8 лет сопоставимые тарифы на коммунальные жилищные услуги снизились на 12%», — сказал он.
Собянин отметил, что «это не много, но тренд сам задан не на увеличение, а на реальное снижение тарифов».
Rambler News Service: последние новости
Польша намерена сократить закупки российского газа «Роснефть» в 2017 году увеличила поставки СПГ в Египет в 3,5 раза — до 600 тыс. тонн Минпромторг начал сбор заявок на участие в проекте tax free
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умер Сергей Мавроди194
Бесчинства охраны в ТЦ Кемерово проверит Росгвардия291
Названа причина отсутствия Тулеева на месте ЧП161
Пока вы спали: Украина попала в собственную ловушку138
«Своя шкура дороже»: депутат о чиновниках в Кемерово59
Видео
09:46
Бесчинства охраны в ТЦ Кемерово проверит Росгвардия
Пожары Происшествия
02:35
«Это просто ужас…»
Происшествия
01:17
В кемеровском ТЦ вновь вспыхнул пожар
Пожары Происшествия
00:48
Умер Сергей Мавроди
Происшествия
00:23
Около 20 новых школ и детсадов строят в Новой Москве
Новости Москвы
00:12
Виктор Логинов поддержал земляков из Кемерово
Шоу-бизнес
00:27
Зоны отдыха появятся в Солнцевском районе
Новости Москвы
00:21
Отделения «Почты России» оснастили бесплатным Wi-Fi
Новости Москвы
01:05
Названы сроки начала работы фонтанов
Новости Москвы
00:59
Названа причина отсутствия Тулеева на месте ЧП
Общество Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение