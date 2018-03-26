Собянин сообщил о снижении сопоставимых тарифов на услуги ЖКХ на 12% за восемь лет

Сопоставимые тарифы на коммунальные жилищные услуги снизились на 12% за последние восемь лет, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе открытия первой программы повышения квалификации школы «Государственное регулирование цен (тарифов) сетевых организаций в области электроэнергетики.

»За последние годы мы изменили тренды, при которых тарифы росли каждый год выше, чем инфляция, иногда а разы… За 8 лет сопоставимые тарифы на коммунальные жилищные услуги снизились на 12%», — сказал он.

Собянин отметил, что «это не много, но тренд сам задан не на увеличение, а на реальное снижение тарифов».