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Система налогообложения в нефтяной отрасли может измениться
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Система налогообложения в нефтяной отрасли может измениться 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Правительство предложило ввести новый налог в нефтяной отрасли, который будет зависеть от геологических особенностей месторождений. Соответствующий законопроект о налоге на добавленный доход одобрен на заседании Комитета Госдумы по бюджету.
По словам директора Департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексея Сазанова, законопроект подготовлен по поручению Правительства совместно с Минэнерго.
Предлагаемые изменения будут опробованы на пилотных проектах. «Сейчас основная фискальная нагрузка изымается посредством оборотных налогов, — сказал Алексей Сазонов. — Предлагается снизить их в два раза и внести новый налог — на добавленный доход. В рамках нового подхода будет возможность учитывать геологические и технологические особенности разработки отдельных месторождений».
Налог будет зависеть от групп месторождений, всего их будет четыре. Налоговая база будет считаться обособленно по каждому участку недр, подчеркнул Алексей Сазонов.
НДПИ, который взимается в настоящее время, исчисляется по одной системе для всех месторождений. Алексей Сазонов обратил внимание, НДД, как и НДПИ, должен оставаться сугубо федеральным налогом — доходы будут идти в федеральный бюджет. Представители нефтегазовых компаний, которые присутствовали на заседании Комитета по бюджету, поддерживают инициативу.
Законопроект был рекомендован к принятию нижней палатой в первом чтении.
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