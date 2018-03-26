Система налогообложения в нефтяной отрасли может измениться

Правительство предложило ввести новый налог в нефтяной отрасли, который будет зависеть от геологических особенностей месторождений. Соответствующий законопроект о налоге на добавленный доход одобрен на заседании Комитета Госдумы по бюджету.

По словам директора Департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексея Сазанова, законопроект подготовлен по поручению Правительства совместно с Минэнерго

Предлагаемые изменения будут опробованы на пилотных проектах. «Сейчас основная фискальная нагрузка изымается посредством оборотных налогов, — сказал Алексей Сазонов . — Предлагается снизить их в два раза и внести новый налог — на добавленный доход. В рамках нового подхода будет возможность учитывать геологические и технологические особенности разработки отдельных месторождений».

Налог будет зависеть от групп месторождений, всего их будет четыре. Налоговая база будет считаться обособленно по каждому участку недр, подчеркнул Алексей Сазонов.

НДПИ, который взимается в настоящее время, исчисляется по одной системе для всех месторождений. Алексей Сазонов обратил внимание, НДД, как и НДПИ, должен оставаться сугубо федеральным налогом — доходы будут идти в федеральный бюджет. Представители нефтегазовых компаний, которые присутствовали на заседании Комитета по бюджету, поддерживают инициативу.

Законопроект был рекомендован к принятию нижней палатой в первом чтении.