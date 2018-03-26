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Краткосрочные рублевые ставки сдержанно снизились, — Денис Давыдов, аналитик Nordea Bank
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Краткосрочные рублевые ставки сдержанно снизились, — Денис Давыдов, аналитик Nordea Bank 

Прайм 47 минут назад
Фото: Прайм
На первую половину недели придется пик налоговых выплат, что наряду с высокими нефтяными ценами позволит российской валюте в меньшей степени реагировать на внешние раздражители. Во второй половине недели наиболее важными для рынков станут данные по инфляции в США. Как ожидается, базовый ценовой индекс расходов на личное потребление продемонстрирует замедление, на этом фоне доллар США окажется под определенным давлением, а интерес к рисковым активам подрастет. В целом неделя для западных рынков будет короткой из-за празднования Пасхи (30 марта — Страстная пятница, выходной). Для рубля основным вызовом может выступить ухудшение политического фона. Краткосрочные ориентиры по USDRUB — 56.5-57.5.
Денежный рынок
Краткосрочные рублевые ставки сдержанно снизились, что выглядит вполне закономерно после решения Банка России о снижении ключевой ставки на 25 бп. В то же время налоговые платежи, которые будут уплачиваться на текущей неделе, а также фактор окончания месяца/квартала продолжат поддерживать спрос на рублевую ликвидность. Краткосрочные ставки, как ожидается, останутся в районе отметок 6.8-7.2%. Совокупный объем рублевой ликвидности коммерческих банков на корсчетах и депозитах в ЦБ сохраняется около 5 трлн. руб. На сегодняшний день приходится пик налоговых выплат текущего месяца (компаниям предстоит уплатить порядка 0.9 трлн. руб.).
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