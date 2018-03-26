Россия сняла запрет на поставки рыбы из Фукусимы

В России дан зеленый свет рыбе с Фукусимы

С 23 марта Россельхознадзором снят запрет на поставки рыбо— и морепродукции из японской префектуры Фукусима. Этот запрет был введен после страшной аварии на АЭС в 2011 году.

При этом отмечается, что поставки разрешены при условии, что продукция в дополнение к действующему ветеринарному сертификату будет сопровождаться специальным приложением.

Оно должно быть заверено подписью и печатью ветеринарного врача, в документе должны быть указаны место происхождения и результаты исследования партии на наличие радионуклидов (цезия-137, цезия-134 и стронция-90). Об этом говорится в документе, размещенном на сайте Россельхознадзора.

Кроме того, после прибытия на территорию России необходимо проводить отбор проб продукции на радиологические показатели, передает "Интерфакс"

Кроме того, Россельхознадзор с 23 марта отменил временные ограничения на поставки в Россию рыбо— и морепродукции из других японских префектур: Иватэ, Мияги, Ямагата, Ниигата, Ибараки и Тиба.

Данное решение было принято с учетом результатов отчетов миссии МАГАТЭ и результатов мониторинга радиоактивных веществ в окружающей среде и продукции животного происхождения на территории Японии