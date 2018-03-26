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Россия сняла запрет на поставки рыбы из Фукусимы
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В России дан зеленый свет рыбе с Фукусимы 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
С 23 марта Россельхознадзором снят запрет на поставки рыбо— и морепродукции из японской префектуры Фукусима. Этот запрет был введен после страшной аварии на АЭС в 2011 году.
При этом отмечается, что поставки разрешены при условии, что продукция в дополнение к действующему ветеринарному сертификату будет сопровождаться специальным приложением.
Оно должно быть заверено подписью и печатью ветеринарного врача, в документе должны быть указаны место происхождения и результаты исследования партии на наличие радионуклидов (цезия-137, цезия-134 и стронция-90). Об этом говорится в документе, размещенном на сайте Россельхознадзора.
Кроме того, после прибытия на территорию России необходимо проводить отбор проб продукции на радиологические показатели, передает "Интерфакс".
Кроме того, Россельхознадзор с 23 марта отменил временные ограничения на поставки в Россию рыбо— и морепродукции из других японских префектур: Иватэ, Мияги, Ямагата, Ниигата, Ибараки и Тиба.
Данное решение было принято с учетом результатов отчетов миссии МАГАТЭ и результатов мониторинга радиоактивных веществ в окружающей среде и продукции животного происхождения на территории Японии.
В ноябре 2017 года премьер-министр Японии Синдзо Абэ потребовал от стран АСЕАН, а также Китая и Южной Кореи на основе научных выводов отменить запрет на импорт японской продукции, который ввели в связи с аварией на АЭС "Фукусима-1".
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