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Предприниматели Удмуртии получили первый кредит под 6,5% по программе Минэкономразвития РФ
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Предприниматели Удмуртии получили первый кредит под 6,5% по программе Минэкономразвития РФ 

ТАСС 2 часа назад
Фото: d-kvadrat.ru
ИЖЕВСК, 29 марта. /ТАСС/. Предприниматели Удмуртии получили первый льготный кредит под 6,5% годовых по новой программе Минэкономразвития России, сообщила в четверг пресс-служба главы и правительства региона.
"Первыми участниками программы в Удмуртии стали предприниматели из Сарапула Владислав Мёдов и Альбина Харисова. Сделка на сумму 12,2 млн рублей, реализованная с помощью ПАО «Сбербанк», позволила приобрести тягачи и прицепы для оказания межрегиональных транспортных услуг", — говорится в пресс-релизе. Кроме заемных, предприниматели, которые занимаются перевозками товаров народного потребления по всей России, вкладывают в проект 15% собственных средств.
По словам первого зампредседателя правительства Удмуртии Александра Свинина, на которого ссылается пресс-служба, в данный момент в рамках программы банками рассматривается еще 37 заявок от предпринимателей региона на общую сумму 745 млн рублей.
Программа льготного кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства по ставке 6,5% реализуется Минэкономразвития России с января 2018 года. Кредиты на инвестиционные цели предоставляются в сумме от 3 млн рублей до 1 млрд рублей на срок до 10 лет. Кредиты на пополнение оборотных средств — от 3 до 100 млн рублей до 3 лет. Обязательным условием для заёмщиков является реализация проекта в приоритетных отраслях экономики: сельском хозяйстве, обрабатывающих производствах, строительстве, транспорте и связи, туристской деятельности, здравоохранении и утилизации отходов, а также в сфере общественного питания и бытовых услуг.
В пресс-службе главы и администрации региона отметили, что в малом и среднем бизнесе Удмуртии трудоустроены более четверти занятых в экономике жителей региона, свыше 20% ВРП создаются такими организациями.
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