Глава МВФ предложила создать «фонд дождливого дня»

"Но есть и другие, сильные встречные угрожающие ветры. Подумайте о росте популизма и возгласах, призывающих к протекционизму", — сказала Лагард. В своей речи Лагард приветствовала "устойчивый и глобальный подъем" в мировой экономике.

Чтобы еврозона подготовилась к экономическому спаду, она призвала развивать модернизированный союз рынков капитала, улучшенный банковский союз и двигаться в направлении большей фискальной интеграции.

Она подчеркнула, что подобный бюджетный инструмент мог бы успокоить инвесторов.

Уточняется, что для поддержания "фонда дождливого дня", страны еврозоны должны будут ежегодно вносить средства для создания активов. Впоследствии они смогут получать трансферы во время экономического спада.