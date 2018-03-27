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Минфин намерен модернизировать обязательное пенсионное страхование
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Минфин намерен модернизировать обязательное пенсионное страхование 

Газета.Ru 52 минуты назад
Фото: РИА Новости
Министерство финансов собирается разработать предложения по модернизации обязательного пенсионного страхования. Об этом сообщает RNS со ссылкой на материалы ведомства.
"В целях повышения уровня пенсионного обеспечения и создания дополнительного инвестиционного ресурса в экономике России предстоит разработать предложения по модернизации обязательного пенсионного страхования, обеспечивающие переход к личному участию граждан в формировании своих пенсионных накоплений при стимулирующей поддержке со стороны государства", — сказано в материалах.
Помимо этого, Минфин намерен развивать рынок страхования.
"Для повышения доверия потребителей к финансовому рынку планируется усовершенствовать применение мер по предупреждению несостоятельности (банкротства) страховых организаций", — заявили в министерстве.
Ранее сообщалось, что Минтруд готовит предложения по индексации пенсий выше инфляции в рамках бюджетного цикла 2019-2021 годов.
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