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Начался сбор заявок на участие в проекте tax free
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Минпромторг начал сбор заявок на участие в проекте tax free 

Rambler News Service 23 минуты назад
Фото: РИА Новости
Министерство промышленности и торговли начало сбор заявок на участие в проекте tax free, заявил глава ведомства Денис Мантуров.
«На первых этапах проект будет реализован в Краснодарском крае, Московской области, Москве и Санкт-Петербурге в ограниченном перечне локаций, определенных правительством Российской Федерации», — цитирует Мантурова пресс-служба ведомства.
Заявки могут подать организации розничной торговли, расположенные в этих локациях. Для подачи заявки организация должна представить справку налогового органа, подтверждающего отсутствие на первое число месяца подачи заявления неисполненной обязанности по уплате налогов.
Мантуров подчеркнул, что в пилотный проект войдут города, в которых пройдет ЧМ-2018.
«Также планируется расширить географию пилотного проекта за счет включения городов-организаторов Чемпионата мира по футболу 2018. По итогам эксперимента этот список может быть расширен», — сказал министр.
Закон о введении системы tax free в России был подписан президентом России Владимиром Путиным 28 ноября 2017 года, он вступил в силу 1 января этого года. Закон предполагает компенсацию НДС физическим лицам — гражданам иностранных государств, не входящих в Евразийский экономический союз, при вывозе приобретенных в России товаров. Они смогут вернуть налог на добавленную стоимость, если приобретут товаров на сумму не менее 10 тысяч рублей в течение суток.
В пилотном проекте должны принять участие около 500 магазинов, сообщал ранее первый зампред правительства Игорь Шувалов на совещании с вице-премьерами 12 февраля текущего года. Во всех аэропортах страны система может заработать с 1 октября 2018 года, говорил Шувалов.
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