Уровень инфляции в Москве в феврале составил 3,19%

Уровень инфляции в Центральном федеральном округе (ЦФО) по итогам февраля приблизился к общероссийскому, сообщили в пресс-службе ГУ «Банка России» по ЦФО.

«В феврале 2018 г. годовая инфляция в ЦФО продолжила замедляться и составила 2,7% (в январе текущего года — 2,8%). Пока инфляция в ЦФО остается выше общероссийского показателя, который по итогам февраля составил 2,18%, однако разрыв постепенно сокращается. Уровень инфляции в Московском регионе в феврале 2018 г. не превышал целевого показателя Банка России : в Москве он составил 3,19%, в Подмосковье — 2,85%», — говорится в сообщении.

Уточняется, что снижение темпов роста цен в ЦФО наблюдалось по всем компонентам товаров и услуг. Отмечено замедление роста цен на продовольственные товары (с 1,5% в январе до 1,4% в феврале), непродовольственные товары (с 3% до 2,9%) и на услуги (с 4,3% до 4,1%). В группе продовольственных товаров в ЦФО лидерами по снижению цен оставались чеснок (минус 38%), крупа гречневая — ядрица (минус 33,2%), сахар (минус 21,7%). Наиболее заметный рост цен сохранялся на картофель (плюс 28,3%), икру лососевых рыб (плюс 18,4%), яблоки (плюс 17,2%). Среди непродовольственных товаров снижение цен наблюдалось в первую очередь по медицинским товарам: например, стоимость валидола снизилась на 35%, сульфацетамида — на 21,8%.

Также выросла стоимость табачных изделий: наиболее существенно подорожали сигареты с фильтром зарубежных торговых марок (плюс 13,4%). Выросла цена на моторное топливо — автомобильный бензин марки АИ-92 подорожал на 7%. В группе платных услуг в ЦФО наибольшее снижение цен отмечено, в том числе, на услуги железнодорожного транспорта: стоимость проезда в купейном вагоне скорого нефирменного поезда дальнего следования снизилась на 10,9%.

Наибольший рост цен наблюдался по категориям услуг, связанным с получением высшего образования. Заметнее всего выросли цены на обучение в негосударственных образовательных организациях высшего профессионального образования (плюс 22,6%), подорожало проживание в студенческом общежитии (плюс 16,1%).