Китай готов к диалогу с США по торговле

Китай готов к диалогу с США по противоречиям в торговле

Фото: AP Photo / Andrew Harnik

"Что касается торгово-экономических отношений США и Китая, в том числе и существующих противоречий, мы всегда говорили и говорим, что мы готовы урегулировать (их) с американской стороной на основе взаимоуважения и равенства посредством переговоров и консультаций", — сказала она на брифинге. Китай готов решить торговые противоречия с США на основе взаимного уважения и равенства посредством диалога и консультаций, заявила в понедельник официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин Представитель внешнеполитического ведомства КНР подчеркнула, что "дверь для переговоров и консультаций всегда открыта". Президент США Дональд Трамп в четверг подписал меморандум "О борьбе с экономической агрессией Китая", который позволяет ввести ограничения в отношении продукции из Китая. По его словам, это может обойтись Китаю примерно в 60 миллиардов долларов. В ответ на это министерство коммерции Китая опубликовало список импортируемых из США товаров, на которые могут быть введены пошлины. При этом отмечается, что Пекин введет обозначенные пошлины только в случае, если не удастся достигнуть компенсационного соглашения с США. В минувшую субботу между сторонами состоялся первый официальный контакт после объявленных решений. Вице-премьер Госсовета КНР , главный экономический советник председателя КНР Лю Хэ в телефонном разговоре с министром финансов США Стивеном Мнучином заявил, что Пекин полностью готов и имеет все возможности для защиты своих национальных интересов в сфере торговли. Он отметил, что недавние действия США в отношении Китая "нарушили правила международной торговли, что наносит ущерб интересам Китая, но также не идет на пользу США и всему миру". Телефонный разговор состоялся по инициативе американской стороны, представители двух стран договорились поддерживать дальнейшие контакты по этой проблеме.