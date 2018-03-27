Польша продолжает убеждать страны ЕС, что «Северный поток — 2» не должен быть построен

ВАРШАВА , 27 марта. / ТАСС /. Польша ведет переговоры с разными странами Европейского союза , продолжая убеждать их в том, что газопровод «Северный поток — 2» не должен быть построен. Об этом глава польского правительства Матеуш Моравецкий заявил во вторник в эфире Польского телевидения.

"Год или два назад можно было сказать, что вопрос этого строительства решен. Но сегодня у меня все чаще появляется надежда, что во многих странах наступит переосмысление, в том числе в странах — союзниках Германии ", — сказал он, выразив надежду, что эти государства осознают угрозу, которую, по его утверждению, «представляет собой это строительство для безопасности Европы».

Моравецкий сообщил, что «разговаривал с премьерами многих стран, недавно с премьером Швеции , ранее с премьером Дании , указывая на риски, связанные с этим проектом, конечно, разговаривал и с канцлером [Ангелой] Меркель». «И все, — по его словам, — отдают себе отчет, что что-то в этом контракте, что-то в этом строительстве не так».

Глава польского правительства напомнил о «последнем заявлении США о том, что на фирмы, которые строят „Северный поток — 2“, могут быть наложены санкции», высказав предположение, что это «увеличивает риски для строительства этого газопровода». «А вслед за этим, — признался Моравецкий, — растет моя надежда, что даже если этот газопровод будет построен, то его затронет такое количество различных ограничений, что он будет гораздо менее самоокупающимся и намного более безопасным». «Но прежде всего я постоянно надеюсь на то, что он не будет построен», — отметил премьер Польши.

Ввод в строй «Северного потока — 2» намечен на конец 2019 года. Трубопровод должен пройти по дну Балтийского моря от российского побережья до побережья Германии. Пропускная способность каждой из двух ниток — 27,5 млрд куб. м в год. Новый газопровод удвоит мощность первого «Северного потока», маршрут которого в основном и повторит.