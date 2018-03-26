Ещё
Законопроект об освобождении от НДФЛ выплат в связи с рождением детей поддержан комитетом Госдумы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Законопроект об освобождении от НДФЛ выплат в связи с рождением детей поддержан комитетом Госдумы 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: Галерея Чижова
Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении правительственный законопроект, который вносит изменение в Налоговый кодекс РФ и предусматривает освобождение от налога на доходы физических лиц (НДФЛ) ежемесячных выплат семьям в связи с рождением или усыновлением первого и второго ребенка. Такое решение принято в ходе заседания комитета.
«Законопроектом предлагается внести изменение, предусматривающее расширение перечня доходов, не облагаемых налогом на доходы физических лиц, за счет отнесения к таким доходам ежемесячной выплаты семьям в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка и ежемесячной выплаты из средств материнского (семейного) капитала в связи с рождением (усыновлением) второго ребенка», — отмечается в пояснительной записке.
Отмечается, что с 1 января 2018 г. введены дополнительные меры государственной поддержки в виде ежемесячной выплаты семьям в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка и ежемесячной выплаты из средств материнского (семейного) капитала в связи с рождением (усыновлением) второго ребенка.
Агентство «Москва»: последние новости
Уровень инфляции в Москве в феврале составил 3,19% Минтранс РФ планирует разработать дополнительные меры поддержки региональных авиаперевозок Россельхознадзор с 23 марта разрешил поставки томатов еще с четырех турецких предприятий
 Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умер основатель МММ Мавроди277
Бесчинства охраны в ТЦ Кемерово проверит Росгвардия356
Названа причина отсутствия Тулеева на месте ЧП185
«Своя шкура дороже»: депутат о чиновниках в Кемерово93
Пока вы спали: Украина попала в собственную ловушку142
Видео
09:46
Бесчинства охраны в ТЦ Кемерово проверит Росгвардия
Пожары Происшествия
02:35
«Это просто ужас…»
Происшествия
01:17
В кемеровском ТЦ вновь вспыхнул пожар
Пожары Происшествия
00:56
Солдат караула Порошенко потерял сознание‍
В мире Украина
00:59
Жена умоляет больного Леонтьева покинуть сцену
Шоу-бизнес
01:56
Система ПРО перехватила ракеты над Аравийском полуостровом
Происшествия Общество
00:23
Около 20 новых школ и детсадов строят в Новой Москве
Новости Москвы
00:12
Виктор Логинов поддержал земляков из Кемерово
Шоу-бизнес
00:27
Зоны отдыха появятся в Солнцевском районе
Новости Москвы
00:21
Отделения «Почты России» оснастили бесплатным Wi-Fi
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение