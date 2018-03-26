Волгоградские предприятия увеличили объем несырьевого экспорта за рубеж

Предприятия Волгоградской области стали больше экспортировать несырьевую продукцию в страны дальнего зарубежья.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в областной администрации, увеличились объемы экспорта химической продукции. Так, в 2013 году их доля составляла всего 7%, сейчас — уже более 22%. Растет также экспорт металлов и изделий из них: в настоящее время они занимают порядка 40%, в 2013-2014 годах их доля не превышала 18%. Экспорт продовольственных товаров сейчас составляет около 11%.

Наиболее востребованы за рубежом изделия из черных металлов, в том числе стальные трубы, экспорт которых в прошлом году вырос в 1,8 раза по сравнению с 2016 годом. На втором месте среди несырьевых товаров — алюминий и его сплавы: рост составил 37%. На третьей позиции — продукты неорганической химии.