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Волгоградские предприятия увеличили объем несырьевого экспорта за рубеж
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Волгоградские предприятия увеличили объем несырьевого экспорта за рубеж 

АиФ Волгоград 1 час назад
Фото: АиФ Волгоград
Предприятия Волгоградской области стали больше экспортировать несырьевую продукцию в страны дальнего зарубежья.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в областной администрации, увеличились объемы экспорта химической продукции. Так, в 2013 году их доля составляла всего 7%, сейчас — уже более 22%. Растет также экспорт металлов и изделий из них: в настоящее время они занимают порядка 40%, в 2013-2014 годах их доля не превышала 18%. Экспорт продовольственных товаров сейчас составляет около 11%.
Наиболее востребованы за рубежом изделия из черных металлов, в том числе стальные трубы, экспорт которых в прошлом году вырос в 1,8 раза по сравнению с 2016 годом. На втором месте среди несырьевых товаров — алюминий и его сплавы: рост составил 37%. На третьей позиции — продукты неорганической химии.
В число важнейших внешнеторговых партнеров Волгоградской области в 2017 году вошли страны Европы, Турция, Иран, Япония, Индия, Китай.
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