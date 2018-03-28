Турецким компаниям разрешили поставки томатов в РФ

Россельхознадзор разрешил поставки томатов еще двум турецким компаниям

"Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору информирует, что с 29 марта 2018 года в рамках очередного этапа под гарантии министерства продовольствия и животноводства Турецкой Республики разрешает ввоз на территорию Российской Федерации томатов происхождением Турецкая Республика дополнительно двум турецким предприятиям, ранее проинспектированным службой в декабре 2017 года", — говорится в сообщении. Россельхознадзор с 29 марта разрешает поставки помидоров в Россию еще двум предприятиям Турции , говорится в сообщении российского ведомства.

Поставки разрешены компаниям Cakir Ozel Egitim Ogretim Hizmetleri Insaat Tarim Ve Tic. и Lider Gida. Ранее Россельхознадзор разрешил ввоз на территорию России томатов с 12 турецких предприятий.